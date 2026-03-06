10得点目となる適時打を放ち“お茶たてポーズ”を披露する大谷翔平 BASEBALL KING

WBC初戦 侍ジャパンが台湾に7回コールド勝ち 大谷翔平が3安打5打点の大活躍

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 侍ジャパンは6日、WBC初戦で台湾代表に7回コールド勝ちした
  • 「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平が先制の満塁本塁打を放つ活躍
  • 先制の満塁弾については「打った瞬間、入るなと思った」とうなずいた
記事を読む

