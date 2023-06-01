オリックス・岸田護監督（４４）が、２７日の開幕・楽天戦（京セラＤ）の先発を宮城大弥投手（２４）に託すと公表した。２４年から３年連続３度目の大役。この日の阪神戦後、指揮官は「うちのエースですから」と強く言い切った。プロ７年目の左腕は日本代表の一員としてＷＢＣに出場。準々決勝でベネズエラに敗れ、１６日の帰国後は「投手として可能性があるのなら目指したい」と開幕投手へ意欲を見せていた。大会では２試合で