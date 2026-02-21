ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は21日、スピードスケート男子マススタートなどが行われた。中継したNHKのスタジオには、5度の冬季五輪に出場した岡崎朋美さんが出演。X上で視聴者が続々と反応していた。

1998年長野五輪では、女子500メートルで銅メダルを獲得。「朋美スマイル」で一躍、国民的スターとなった。2013年に現役引退。この日は鮮やかなオレンジのトップスに、白のパンツスタイルで出演。男子500メートル、1000メートルで2冠を達成しているジョーダン・ストルツ（米国）の凄さを実演を交えながら語るなど、さすがの解説ぶりだった。

X上の視聴者も続々と反応。「久しぶりに見た！」「お変わりないですこと…！（感嘆）」「岡崎朋美のマススタートも見てみたかったな」「解説が実演交えて臨場感が凄い」「解説で身体張ってるな」「わあースタジオに岡崎さん」などと驚きの声が上がった。

岡崎さんは1月には有名タレントを多数擁する芸能事務所「GATE」に所属することが発表されており、活動の幅を広げている。



（THE ANSWER編集部）