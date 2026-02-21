¡ÚºåµÞÇÕ¡ÛÌó1Ç¯¤Ö¤ê¡ª¥½¥ó¥·¤¬¥ì¥³¡¼¥ÉV
¡¡2·î21Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦ºåµÞÇÕ¡ÊG3¡¦4ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥½¥ó¥·¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£3.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë14ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥é¥Þ¥»¥é¥·¥ª¥ó¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦ÂçÃÝÀµÇî¡Ë¡¢3Ãå¤Ë5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡ÊÌÆ7¡¦·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:18.9¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥à¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²£»³Éð»Ëµ³¾è¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦µÜÅ°¡Ë¤Ï¡¢9ÃåÇÔÂà¡£
¥½¥ó¥·¡¡10Àï6¾¡
¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë
Éã¡§Night of Thunder
Êì¡§Afdhaad
ÊìÉã¡§Nayef
ÇÏ¼ç¡§Æ£ÅÄ¿¸
À¸»º¼Ô¡§Shadwell Estate Company Limited
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥½¥ó¥·¡¡ÀîÅÄ¾²í
2Ãå¡¡¥é¥é¥Þ¥»¥é¥·¥ª¥ó¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
3Ãå¡¡¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡¡¾¾¼ãÉ÷ÇÏ
4Ãå¡¡¥Ç¥£¥¢¥Ê¥¶¡¼¥ë¡¡ÃÄÌîÂçÀ®
5Ãå¡¡¥¢¥µ¥«¥é¥¥ó¥°¡¡ËÌÂ¼Í§°ì
6Ãå¡¡¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡¡¹ñÊ¬Í¥ºî
7Ãå¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥Ð¥í¡¼¥º¡¡´äÅÄË¾Íè
8Ãå¡¡¥ì¥¤¥Ù¥ê¥ó¥°¡¡ÉðË
9Ãå¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡¡²£»³Éð»Ë
10Ãå¡¡¥Þ¥µ¥Î¥«¥Ê¥ê¥¢¡¡²£»³Åµ¹°
11Ãå¡¡¥°¥ì¥¤¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡¡»Åç¹î½Ù
12Ãå¡¡¥°¥í¥ê¥¢¥é¥¦¥¹¡¡¹¬±ÑÌÀ
13Ãå¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Á¥¿¥ó¡¡¾¾»³¹°Ê¿
14Ãå¡¡¥À¥Ç¥£¡¼¥º¥Ó¥Ó¥Ã¥É¡¡ÃÓÅº¸¬°ì
15Ãå¡¡¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡¡ºä°æÎÜÀ±
16Ãå¡¡¥¹¥ê¡¼¥ë¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¡±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ß
17Ãå¡¡¥Ê¥à¥é¥¢¥È¥à¡¡É©ÅÄÍµÆó
18Ãå¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥½¥é¥Õ¥Í¡¡¹â¿ùÍùóÊ