ÉÔË¡½¢Ï«ÄÌÊó¡¢°ñ¾ë¸©¤¬Êó¾©¶â¡¡Á´¹ñºÇÂ¿¤â¡¢º¹ÊÌ½õÄ¹¤Î·üÇ°
¡¡°ñ¾ë¸©¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢ÉÔË¡½¢Ï«¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÊç¤ê¡¢¸©·Ù¤ÎÅ¦È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¼ÕÎé¤ò»ÙÊ§¤¦¡ÖÄÌÊóÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¡×¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÉÔË¡½¢Ï«¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Á´¹ñºÇÂ¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼±¼Ô¤«¤é¤Ïº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ò½õÄ¹¤·¡¢´Æ»ë¤ò¾©Îå¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÉÔË¡½¢Ï«¼Ô¤Ï1Ëü4453¿Í¡£¤¦¤Á°ñ¾ë¸©¤Ï3452¿Í¤òÀê¤á¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤¬ÇÀ¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¤¤Ê¤ÉÈóÀµµ¬ÂÚºß¤ä½¢Ï«µö²Ä¤Î¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¸©¤¬»ö¼Â³ÎÇ§¤·¡¢»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¸©·Ù¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¡£ÉÔË¡¤Ë¸ÛÍÑ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¡¢¶â³Û¤Ï1Ëü±ßÄøÅÙ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤è¤ëÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç°æÀîÏÂÉ§ÃÎ»ö¤Ï18Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÏËÜ¸©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡£¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤Ë´Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿È¤â¤Õ¤¿¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£