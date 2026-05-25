インバウンドの増加によって“オーバーツーリズム”が問題となっている。ただ、そういった問題は観光地だけのものではなく、飲食店でのトラブルも増加しているようだ。◆“Cash Only”も無視…配信、居座り、要求三昧の客たち渋谷駅からほど近い場所でバーを経営する田中奈津子さん（30代女性）は、うんざりした顔で話をしてくれた。「バーって基本的に1軒目から行かないじゃないですか。だいたいごはん食べてちょっと飲んで2