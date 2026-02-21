¡Ú¥ß¥é¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡ÛÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤ÏÅÙ¶»ËþÅÀ¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ö¸ÞÎØ¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¤ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡£²·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤ÇºÇ½ª¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°Îý½¬¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¶Ê¤«¤±Îý½¬¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¼ó°Ì¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê17ºÐ¡¿TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½é¤Î¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡¡photo by Sunao Noto / JMPA
¡¡Ãæ°æ¤ÏÎý½¬¤ÎËÁÆ¬¡¢ÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÄ·¤Ö¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ñ¥ó¥¯¤Ï¡¢¶õÃæ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¬²ò¤±¤Æ²óÅ¾¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Â¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÀºÅÙ¤âÁí¤¸¤ÆÄã¤«¤Ã¤¿¡£ÈèÏ«¤ÇÂÎ¤¬½Å¤¤¤Î¤«¡¢²óÅ¾¤¬Â¤ê¤º¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃåÃÏ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢Ãæ°æ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¡¢É½¾´Âæ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢Èà½÷¤Ï¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á³Í¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÈà½÷¡ÊÃæ°æ¡Ë¤¬¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ø·ë²Ì¤è¤ê¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë±éµ»¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÏºÇ½é¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Èà½÷¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤ÏÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ÃæÄí·ò²ð¥³¡¼¥Á¤Î¾Ú¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿·³ã¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ãæ°æ¤Ï£µºÐ¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤ËÆ´¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃæ³Ø¤ÇÀéÍÕ¤Ø±Û¶Î±³Ø¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¡£Ì´¤ò¿®¤¸¤¤ëÎÏ¤¬¡¢Èà½÷¤ËÉâÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤À¡¼¡¼¡£¡Ú¶ÛÄ¥¥¼¥í¤ÇÅÙ¶»ËþÅÀ¤Î±éµ»¡Û
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÇÃæ°æ¤ÏÃÀÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤è¤ê¤â¶ÛÄ¥¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¥¼¥í¡£¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î´¶³Ð¤ÇÄ©¤á¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡ØWhat a Wonderful World¡Ù¤ò³ê¤ê»Ï¤á¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¡£ºÇ½ª³êÁö¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¶¯Ä¥¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ê¤ÉÈù¿Ð¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤ËÅÙ¶»ËþÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤¬¼è¤êÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤¬¸ÇÂÃ¤ò°û¤à¤Ê¤«¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿Á³¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç9.71ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï´°àú¤Ç¤â£µÅÀÌ¤Ëþ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SP¤â´Þ¤á¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬¡¢Èà½÷¤ò¥á¥À¥ë¤Ë°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀõÅÄ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òSP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÎ¾Êý¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼¡¤Î£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¡Ü£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤â¤ß¤´¤È¤Ë·è¤á¡¢Îý½¬¤È¤ÏÊÌ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥á¥À¥ë¤Î¤³¤È¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ê¤È¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¡ÊSP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¡ËÎ¾Êý¤È¤â·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡Ãæ°æ¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¸ÞÎØ¤Ç¼«Ê¬¤ÎºÇÂçÃÍ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î°ÛÇ½¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¾¡Éé»Õ¤Î»ñ¼Á¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÏÍð¤ì¤¿¤¬¡¢£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ÆÀÅÀ¸»¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ü¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï15.01ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡££³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤Ï²óÅ¾ÉÔÂ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ç¤Ï¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÂç¤¤ÊÆ°¤¤Ç²»¤ò½¦¤Ã¤¿¡£¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¤â¥ì¥Ù¥ë£´¤ÇÍ¥²í¤Ë·è¤á¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç³ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±éµ»Ä¾¸å¡¢Ãæ°æ¤Ï¤È¤Ü¤±¤¿É½¾ð¤Ç»Ø¤ò¸ý¸µ¤ËÅö¤Æ¡¢¹Í¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£ÎäÀÅ¤ÊÆ¶»¡¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤ª¤«¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤À¤í¤¦¡£¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÅÙ¶»¤Î¤è¤µ¤Î¤Û¤¦¤¬¿§Ç»¤¯¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¥ë¥Ã¥Ä¡Ü¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Î¼ºÇÔ¤È¤«²ù¤·¤µ¤â¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¤Ç¤Ï¡Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê140.45ÅÀ¤Î¡ËÅÀ¿ô¤¬½Ð¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Î½ç°Ì¤òÃµ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Ì¾Á°¤Î²£¤Ë£³¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡ª ¤Ã¤Æ¡×
¡¡Ãæ°æ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ç·×219.16ÅÀ¤ÇÀéÍÕÉ´²»¤ò¶Ïº¹¤Ç¾å²ó¤ê¡¢£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ì´¤ò´¶¤¸¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¿®¤¸¤¤ì¤¿¤Î¤À¡£¡Ú¸ÞÎØ¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡Û
¡ÖÈà½÷¡ÊÃæ°æ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤¬¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÄí¥³¡¼¥Á¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢Ãæ°æ¤Îµ¤¹ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¡Ê¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ë¥·¥ç¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤â¶Ë¸Â¤ÎºÇ½ª³êÁö¡£¤½¤ì¤ò¼«Á³ÂÎ¤Ç³ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ê±éµ»¸å¤Ë¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤â¡¢´éÌÌÁóÇò¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢"¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤é¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿"¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸ÀÍÕ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯ÂÎÁ´ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¾Ú¤¬¡¢¤³¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ°æ¤âÃæÄí¥³¡¼¥Á¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÃæÄí¡ËÀèÀ¸¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤Æ¡¢´î¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤¼¤«¡¢Ãæ°æ¤Î¤Û¤¦¤¬ÎäÀÅ¤À¡£
¡¡17ºÐ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏÄìÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Èà½÷¤Ï»þÂå¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢ÅçÅÄËã±û¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Å·ºÍ¾¯½÷¤È¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅçÅÄ¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ç¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÊý¡¢Èà½÷¤ÏÂçÉñÂæ¤Ç¤Þ¤Ö¤·¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿¼Ìë¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¡¢Ãæ°æ¤Ï¤³¤È¤â¤Ê¤²¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£²ÄÎù¤µ¤ÎÈé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¹ë·æ¤Ê¤Î¤«¡£¥ß¥é¥Î¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÅß¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÇúÃÂ¤·¤¿¡£