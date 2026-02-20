自身のXで告知「とてもワクワク」鍵山と師弟共演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルで、銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）のコーチを務めるカロリーナ・コストナーさんが、21日に行われるエキシビションを滑ることが決まった。自身のXでの告知に、海外のファンも沸いている。

コストナーさんは現地19日に自身のXを更新。五輪会場で華麗なスケーティングを見せる姿とともに「みなさん、2月21日の土曜日に、ここミラノ・スケーティング・アリーナでオリンピックの最後のガラ・エキシビションが開催され、メダリスト全員などが参加するのを知っていますか？ 私もそこに参加する予定です。大会を締めくくる場面で演技をすることは大きな名誉です。待ちきれませんし、とてもワクワクしています。ぜひ多くの方にご来場いただきたいです。そして、テレビでご覧いただければ嬉しいです」と呼びかけた。

この前から参加を“匂わせる”投稿をしていたが、正式に本人が参加を明かした形だ。これには海外のファンから「カロ、全く変わってないくて、まだ16歳みたい。あなたの演技を見るのが待ちきれない。私にとって永遠に氷上の女神よ」「なんと素晴らしい発表なの」「史上最も美しいスケーターよ」と期待の声が並んでいる。

イタリア人のコストナーさんは、前回イタリア開催だった2006年トリノ五輪で9位。2012年には世界選手権を制し、2014年ソチ五輪では銅メダルを獲得した。現在は鍵山のコーチを務めており、日本人にもおなじみの39歳だ。エキシビションには鍵山の登場も発表されており、師弟共演となる。



（THE ANSWER編集部）