スノボ女子の不可解採点に疑問広まる　米記者が村瀬心椛の“低評価”に異論「一貫性を欠いていた」「彼らは理不尽だ」【冬季五輪】

サドフスキシノット（右）と村瀬（左）。この二人へのジャッジが物議を醸している(C)Getty Images

檜舞台での不可解な採点に疑問が投げかけられている。

物議を醸す事態となったのは、現地時間2月18日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝だ。

初出場となった日本の深田茉莉が87.83点をマークして同種目日本勢で初の五輪金メダルを獲得した中で、小さくない論争を巻き起こしているのは、銀メダルとなったゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）と、銅メダルの村瀬心椛へのジャッジだ。

白熱した展開となる中で、両雄ともに深田に負けず劣らずのランを披露。2.03差で頂点に手が届かなかった村瀬も、逆転を狙った最終3本目で「フロントサイドトリプルコーク1260」や「トリプルコーク」といった難易度の高い技を見せつけていた。

それでも金メダルには手が届かなかった。「自分が出しきったランで、なんか出しきってないような感じがしちゃって、ものすごくつらいです」（テレビ朝日「報道ステーション」のインタビューより）と唇をかみしめた21歳に対するジャッジには異論が噴出。海外の識者からもさまざまな意見が相次いだ。

米専門誌『SNOWBOARDER Magazine』のジョシュ・サリバン記者は「（ジャッジの質が）改善されるまでに、オリンピックはあと何回間違えるのか」とバッサリ。「オリンピックはライダーたちが当然得るべきもの、彼らが懸命に努力してきたもの、そしておそらく二度と手に入らないであろうものを奪った」と異論を投じた。