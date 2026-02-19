Image: Google

アメリカ現地時間2月18日に予約がスタートしたGoogleのバジェットモデルPixel 10a。と、同時に、日本でも発売されることが明らかになりました！

いつ発売？

現時点（2月19日）では、日本でも発売されることが発表されただけ。Google公式ストアのトップで「発売予定」と表示されているだけで、日本価格や発売日は明らかになっていません。

Googleストアに登録している人には、発売前にプロモーションコードが配布されるというメールが届いています。購入を検討している人は事前登録を！

Pixel 10aのスペック

予約が始まったGoogleのアメリカサイトでは、Pixel 10aのスペックが公開されています。Pixel 9aと比較するとわかりやすいですが、これ、ほぼPixel 9aです。

ディスプレイサイズも6.3インチで同じ。搭載バッテリーサイズも5100mAhで同じ。メモリとストレージも、8GBの128GB/256GBで同じ。チップもTensor G4で同じ。リアのデュアルカメラも48MPメインと13MP超広角で同じ。セルフィーカメラも13MPで同じ。使えるAI機能もカメラ機能も同じ。

細かい比較をすれば、カバーガラスやディスプレイの明るさが若干違いますが、日常の使用ではわからない程度のこと。

さらにいうと、価格も据え置きで499ドル！ ただし、これはあくまでドル価格の話なので、日本での販売価格が据え置きかどうか…。

つまり、リアカメラのバンプがあるのがPixel 9a、ないのがPixel 10aです。前年フラッグシップ（Pixel 10）をベースにしたお手頃端末ではなく、去年のお手頃端末をアプデしたもの、それがPixel 10aです。

Source: Google