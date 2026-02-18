ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。日本オリンピック委員会（JOC）が公開した密着動画内でリラックスタイムの秘話が明かされ、ファンから様々な声が上がった。

失意のショートプログラム（SP）5位から、フリーで世界最高得点をマークして逆転金メダル。りくりゅうの演技は、日本に感動を呼んだ。

日本オリンピック委員会（JOC）はYouYubeチャンネル「TEAM JAPAN」を日本時間18日に更新。動画内ではゲームの話題も出た。

2人は選手村で人気ゲーム「桃太郎電鉄」でリラックスしていたという。木原が「璃来ちゃんが負けるとゲームやり直しになる」と言うと、「龍一君もだよ！」と三浦。木原は「勝てないゲームになっている。スケートの調子を良くしたかったら（三浦に）ゲーム勝っちゃダメ」と苦笑いで明かした。

リラックス秘話にファンも歓喜。「KONAMIさん絶対桃鉄のcm起用した方がいい」「二人で桃鉄やってギャーギャーしてんの可愛すぎだろ」「桃鉄のCMお待ちしてます」「ゲームしてる所映すだけですCM作れちゃうんじゃん！」「桃鉄のCM来る」などの声が上がっていた。



