2月17日、バラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）が放送された。MCとして、2026年2月から本格的にレギュラー出演することになったtimeleszの松島聡だが、オンエアで見せた近影が話題となっている。

この日は、「いま話題のヤセる注射で緊急搬送＆命の危機…自己診断が危ない！」というテーマで、世間に広がる危ないダイエット法についてオンエア。スタジオには、なにわ男子の大西流星やお笑い芸人のエルフ・荒川などがゲスト出演し、実話に基づいたVTRに驚愕しながら放送が進んでいた。

視聴者はたびたび映る松島の姿に釘づけになった。Xには、《聡ちゃん、痩せたなぁ。。役作りかなぁ….》《激ヤセしてない？大丈夫かなぁ…》《聡ちゃん痩せたような》といった心配の声が並んだのだ。

「同日の放送に、ネイビーのシャツと黒いジャケットを着用して登場した松島さん。髪の毛も黒髪で落ち着いた印象でした。VTRを見ている間はワイプにもたびたび映っていましたが、正面から映る顔は、頬がかなりコケているように見えました。

さらに、スタジオでゲストと会話している際は、スッキリしたフェイスラインが目立ち、これまでよりもほっそりした印象ですね」（テレビ局関係者）

もともと小さかった松島の顔が、もう一回り小顔になったようにも見え、多くのファンが心配したようだ。芸能ジャーナリストは、ここ数年は体力的にも精神的にも怒涛の日々が続いていると指摘する。

「2024年4月からtimeleszに改名し、一般候補生も含めたオーディションを開催。2025年2月からは新メンバー5人を含む8人体制となり、新たな道を歩み始めました。そして、新体制早々からアリーナツアーとドームツアーを駆け抜け、2026年春からはまたアリーナツアーが始まります。

新体制となったグループへは、一部から批判的な声が届きましたが、“認めてもらえるように” とがむしゃらに進んできたわけです。そうした目まぐるしい毎日を過ごしているうち、いつの間にか痩せた印象になったのかもしれません。

また、同番組では、中居正広さんの後釜をまかされている状況ですから、プレッシャーも大きいのは間違いありませんね」

MCに抜擢されてまだ数回の出演にもかかわらず、スムーズに進行する松島。その実力で、プレッシャーも跳ねのけてほしい。