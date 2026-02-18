犬が飼い主に『お尻をつけて座る』心理５選

犬が飼い主にお尻をつけて座る行動、人間から見ると、少し不思議に思いませんか。なぜ犬たちは飼い主にお尻をつけて座るのでしょうか。ここでは、お尻を密着させてくる心理を解説します。

1.信頼している証

犬がお尻をくっつけるのは、信頼している証と言われています。これは、群れで行動する動物の習性の一種で、周囲を警戒するために信頼している仲間と背を向け合い、お互いに別の方向を監視するという意味合いがあるからです。

さらに、お尻を密着させることで、信頼している相手の体温を感じられるため、安心できるという理由もあります。

2.密着すると安心するから

犬は大好きな人や信頼している人と密着することで、安心感を得ようとすることがあります。密着することで、相手の体温や匂いを強く感じられるため、「ひとりじゃない」という心理から安心感を得ていると考えられます。

眠るときやリラックスしながら休みたいとき、信頼している飼い主の隣に行き、お尻を密着させて「安心して休もう」という心理が働いているのでしょう。

3.愛情を表現している

お尻をくっつけて座る行為には、愛情表現の意味が含まれていることもあります。そっと隣に腰を下ろすのではなく、あえてお尻をドンっとぶつけてくることはありませんか。この行動は、「大好き！」という飼い主に対する溢れんばかりの愛情が表れている証です。

「どうしてお尻をぶつけてくるの？」と驚いてしまうかもしれませんが、優しく受け止めてあげてくださいね。

4.甘えている

お尻を密着させるように隣に座ってきたり、ぐいぐいとお尻を押しつけるようにくっつけてくるときは、愛犬からの「甘えたい」サインである可能性も。

ぐいぐいとお尻を押しつけることで、「お尻を撫でて」「背中を撫でて」「僕のことを見て」とアピールしているのです。ぜひその意図を汲み取り、触れてあげましょう。

5.不安を和らげようとしている

犬は不安を感じたとき、一緒にいて最も安心できる人に体を密着させることがあります。隣に来てお尻を密着させてくるとき、ある特定の場所をじっと見つめていたり、ブルブルと小刻みに震える様子を見せている場合は、不安を感じている可能性が高いでしょう。

もしも不安の原因がわかるのであれば、その原因を取り除いてあげてください。難しい場合は、優しく撫でてあげたり、守るように腕を胸元へと回し、優しく体を密着させてあげましょう。

犬がお尻をつけて座ってきたときの適切な対応

犬がお尻をつけて座ってきたとき、飼い主はどのように対応するのが良いのでしょうか。

犬がお尻を密着させてきたときは、まずは様子をうかがってください。そのまま眠りに入る姿勢をとっている場合は、動かず、そっと見守ってあげましょう。

もしもこちらに視線を向けてきたり、床に伏せるのではなく座っている様子であれば、それは「かまって」「撫でて」のアピールです。背中やお尻を優しく撫でてあげましょう。

まとめ

犬が飼い主にお尻をつけて座るのは、飼い主に愛情や安心を感じているからです。信頼の証なので追い返したりせず、優しく撫でてあげたり、隣で静かに見守ってあげたりと、その行動を受け止めてあげましょう。