アイドルグループメンバー、当日“卒業撤回”に反響「どんな批判も受け入れる覚悟」 中村雅俊の三女・中村里砂がプロデュース
歌手・俳優の中村雅俊と俳優・五十嵐淳子夫妻の三女で、モデルの中村里砂がプロデュースするアイドルグループ・EDEN（エデン）の葉月ことはが16日、“卒業撤回”を発表し、話題を集めている。
【写真】「この世の奇跡」別人級の“ピンク髪”姿を披露した中村里砂
同グループ公式Xでは「本日のライブをもって卒業予定だった葉月ことはですが、本人からの申し出により卒業を撤回し、今後もEDENのメンバーとして活動を継続することになりました」と発表。「本件により皆さまにご心配とご混乱をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪しつつ、「本人の強い想いと覚悟を尊重し、活動を継続する決断に至りました。日頃より温かく応援してくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます」と経緯を説明した。
葉月は、自身のXにて「こういった決断により皆さまを振り回してしまい本当に申し訳ございません。どんな批判も受け入れる覚悟はできています。今まで以上に精一杯活動していきますので今後とも葉月ことはを宜しくお願いいたします」とつづった。
なお、同日をもって、恋白このは卒業。「今後は6人体制にて活動してまいります」と伝えた。
この投稿には「逆パターンってあるんですね」「辞めるの辞めた？」「ファンにはうれしい報告ですね」「オタクの情緒ジェットコースターすぎる」「頑張れ！」「また会えるのは素直に嬉しい」といった声が寄せられている。
EDENは、中村がプロデュースを務める。3000人を超えるオーディションから誕生した水瀬ひめ、葉月、猫桃みゆ、恋白この、らん、萌衣、のあによるアイドルグループ。2025年7月25日にデビューした。26年2月16日をもって、恋白このは卒業した。
