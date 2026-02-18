日本マクドナルド（東京都新宿区）が、新作のホットスイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」を、2月18日から期間限定で発売。SNS上では「絶対おいしい」「食べたい！」との声が上がっています。

【画像】うわ…おいしそ！ コチラがザクもち・カスタードとろ〜りな「クリームブリュレホットドーナツ」です！ 食べたい！！（4枚）

構造が「おいしいもの全部詰めました」！？

「クリームブリュレホットドーナツ」はキャラメル風味のもっちりしたドーナツに、ザクザクのワッフルコーンとサクサクのフィアンティーヌ（薄い焼き菓子を砕いたもの）をちりばめて、クリームブリュレのキャラメリゼを表現。ドーナツの中には、北海道産牛乳を使用したとろけるカスタードクリームが入っています。

SNS上では「なんだその『おいしいもの全部詰めました』みたいな食べ物は！」「おいしい組み合わせ過ぎる」「寒い毎日が続いているので、ホットスイーツでおいしく温まりたい」「売り切れませんように！」と、期待する声が多数上がっています。

価格は260円（税込み）〜。全国の店舗（一部店舗を除く）で3月中旬まで販売予定です。