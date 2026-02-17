ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。そんな中、五輪公式Xが投稿した芸術的な“流し撮り”写真には、「凄い写真」「センスも技術も段違い」と称賛の声が集まってる。

りくりゅうのスピード感溢れる演技を見事に切り取ったカメラマンに称賛が集まっている。

魂の「グラディエーター」を演じた2人。前日のSPで失敗したリフトも問題なくこなし、流れるような動きで、りくりゅうらしい美しい演技を全うすると、フリー歴代最高得点を記録した。ペアでは日本初となる金メダル獲得に、2人の目にはうれし涙が溢れた。

五輪公式Xは、「フィギュアスケートのスピードを体感して」として画像を投稿。流し撮りで、高々と舞い上がった三浦とそれを右手一本で持ち上げる木原の姿を見事に捉えた一方で、2人の周囲は残像のように流れている。世界最高ともいえるりくりゅうのスピード感を見事に捉えた1枚には、X上のファンから様々な反応が相次ぎ、投稿6時間で「いいね！」は4万を超えた。

「なんでりくりゅうがすごいのかってスピードですよ」

「テレビでは気づかないスピードの中で演技している凄みを教えてくれる写真」

「流し撮りを思いつくの凄いな」

「凄い写真！！このスピードであの演技してるのが凄い！！」

「シャッターチャンスを逃したくないからSS上げそうなものを、この大舞台で流し撮りをするメンタル」

「何この写真すご」

「さすが五輪カメラマンはセンスも技術も段違い」

「初めてフィギュアスケートでりくりゅうの『スピード』に焦点を明確にあててくれた」

「これ、りくりゅうの強みを非常によく表している」

五輪の大舞台で流し撮りを行う決断をしたカメラマンへの称賛の声が多く届いていた。



（THE ANSWER編集部）