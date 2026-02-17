京浜東北線は5月に3日間実施

JR東日本は2026年2月17日（火）、京浜東北線と横須賀線で、日中時間帯にメンテナンス作業を行うと発表しました。

【画像】これが京浜東北線「日中にメンテナンス」のイメージです

日中時間帯のメンテナンス作業や工事は、これまで地方ローカル線を中心に実施されてきましたが、首都圏の路線にも拡大される形となります。日中時間帯にメンテナンス作業や工事を行うことで、工事のリスク削減のほか、より多くの作業時間が確保でき、働き方改革につながるとしています。

京浜東北線の日中時間帯のメンテナンス作業は、田端〜田町間が対象。2026年5月19日（火）〜21日（木）の3日間、10時30分頃〜15時30分頃まで工事が行われます。この間、快速運転を中止し、山手線の線路を使用して運転。山手線と京浜東北線はいずれも、通常の列車本数が確保される予定です。

横須賀線（東京〜品川間）では、トンネル補修などの工事を集中的に実施するため、昼夜連続での集中工事を実施予定。2026年6月5日（金）終電後〜7日（日）始発まで、2026年9月4日（金）終電後〜6日（日）始発まで、2026年11月6日（金）終電後〜8日（日）始発まで、連続した時間に工事が行われます。この間、横須賀線は品川駅で横浜方面へ、総武快速線は東京駅で千葉方面へ折り返し運転となり、直通運転は中止となります。