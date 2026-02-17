Image: salomon

フランス発のスポーツブランド、Salomon（サロモン）。近頃はスニーカーとして街中でも洒脱に履きこなす人も多く目にします。

そんなサロモンから先日、次世代レーシングシューズ「S/LAB PHANTASM 3」（税込35,200円）が新登場しました。

見るからに速く走れそう

Image: salomon

ラウンドシェイプのフォルムと、紐を隠すゲイターが一体型となったルックス。ちょっと視界に入っただけで、一際目を引くデザインです。

サロモンが2年以上の歳月をかけて制作した「S/LAB PHANTASM 3」は、空気力学研究メーカーであるSwiss Side(スイス・サイド)社と共同開発したシューズ。

車や飛行機でよく使われるテストに「エアロダイナミクス・テスト」とも言われる空力テストがあります。ランニングシューズでありながら、このテストを多角的に行ないながら、シューズ単体の空気抵抗を測定。そして導き出されたデザインの空気抵抗と揚力（空気の流れの方向に垂直に働く力）を何度もテストで繰り返し、アップデートを重ねることで、この形に落ち着いたというわけ。

つまり。

先述した、一際目を引くデザインは、見た目重視ではなく計算されたデザインなんです。

走ることで受ける足元の（特にシューズの）空気抵抗を極力少なくするために、足首までの全体を覆ったシームレスなアッパー。そして、鋭角をとことん排除したラウンドデザインのミッドソール。これらによって、アッパーから足首までスムーズな空気の流れを実現しました。具体的には、ランニングスピードの高速度域（12〜16km/h ※一般的なジョギングが6〜7km/h）における空気抵抗を16%〜28％削減できるそう。

それってどういうこと!? どれだけ速くなるの？

まぁまぁ、そう慌てなさんな。

Image: salomon

たとえば、いわゆるマラソンシューズでフルマラソンを走ったとして、その時のペースが3分/kmだと3時間でゴールするわけです（市民ランナーの中でもガチランナーのペースです）。 このシューズを履いた場合、最大18秒タイムを縮められるので、もしもフルマラソンを走ったとすると、2時間59分42秒でゴールできるというわけ。あくまで机上の計算ですが。

え？たったの18秒？って思いました？よね？

マラソンにおいては1秒削るのも大変なんですよ。昨年の12月に行なたバレンシアマラソンに出場し、日本記録を更新した大迫 傑選手でさえSNSでこう言っています。

たくさんの疑念、不安、迷い。 そして気づき、たくさんのものを削って。 たった1秒だけど、僕らにはとんでもなくデカイ1秒だった。（大迫 傑インスタグラムより）

たかが1秒に思えるかもしれませんが、されど1秒なんです。

アスリートであれ、市民ランナーであれその1秒削ることにどれだけ懸けているか。

カーボンプレートも採用したスーパーシューズ

Image: salomon

もちろん、空気抵抗だけを削減してもスピードアップにはつながりません。ミッドソールにもスペックは満載。

この手のスピードシューズの定番となっているカーボンプレートはもちろん搭載しています。スプーン形状に湾曲したフルレングスのカーボンプレートは、高い推進力を確保。加えて耐久性と反発性を備えたPEBA（ポリエーテルブロックアミド）を採用し、柔らかくも高反発を生み出す構造です。

踵とつま先の高低差（ドロップ）は6mm（踵：39mm／つま先：33mm）。重さはメンズの27cmで約199gと、申し分ない軽量クラス。

Image: salomon

空気抵抗がどれほどなのか、体感できるかはわからないところがありますが、見た目からして速く走れそうですし、全面的にスピードを意識した設計ならば、速く走らねば！というプレッシャーも相まってスピードに乗って走れそうです。

横ブレがあるかどうかなどの安定性については、履いてないのでわかりませんが、それを差し引いても試す価値は十分にあるはず。

それにしても、さまざまなメーカーがいろいろなアプローチでシューズを発表していますが、トレイルを得意とするサロモンですが、ロードランニングにおいてゲームチェンジャーになり得るかもしれませんね。

Source: salomon