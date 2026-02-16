この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「朝までの夜勤が一番キツイ」これが工場勤務の現実か…経験者が語る過酷な実態

工場転職のプロとして活動するケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で、「【工場勤務】夜勤で一番キツい勤務時間は？コメント欄の声が一致しました」と題した動画を公開。工場勤務の「夜勤」について、視聴者から寄せられたリアルな声をもとに、勤務時間帯による過酷さの違いや、その向き不向きについて解説した。



ケンシロウ氏は、以前公開した動画のコメント欄で「夜勤が一番きつい」という意見が多数寄せられたことを受けて、今回のテーマを取り上げたと説明。「正直、俺も一番きついと思ってます」と共感を示し、議論を開始した。

動画では、視聴者から寄せられた様々な意見を紹介。特に「朝までの夜勤が1番キツイ、体壊れるよ」という声や、「3交代で誰か有給で休むと、前後のシフトの人が4時間ずつ残業」といった、長時間労働を強いられる過酷な現状を訴えるコメントが取り上げられた。ケンシロウ氏も、自身がかつて勤務していた工場では改善されていたとしつつ、完全な昼夜2交代制は「体にくる」と先輩方が話していた経験を明かす。特に、欠員が出た際の長時間残業については「地獄」だと同調した。



一方で、「夜勤明けにモーニングやジムに行ける」といった、時間を有効活用できる点をメリットと捉えるポジティブな意見も紹介。ケンシロウ氏自身も、夜勤明けにラーメンを食べに行ったり、釣りをしたりと、プライベートを楽しんでいた経験を語り、平日朝の空いている時間帯に趣味を満喫できるのは夜勤ならではの利点だと述べた。



最終的にケンシロウ氏は、夜勤に対する評価が二分される現状について「夜勤は慣れですよ」と結論付けた。人間には適応能力があるため、最初はきつくても次第に慣れていくものだと説明。しかし、それも個人差が大きく、夜勤が「地獄になるか、天国になるか」は、その人のライフスタイルや価値観によるところが大きいと指摘した。高収入などのメリットと、生活リズムの乱れといったデメリットを天秤にかけ、「自分に合った働き方を選ぶことが重要だ」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。