乃木坂46池田瑛紗が初のセンター抜擢「死ぬ気で頑張ります」41枚目シングル選抜発表【フォーメーション】
【モデルプレス＝2026/02/16】乃木坂46が、4月8日に41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリース。2月15日放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」（毎週日曜深夜24時15分〜）にて、選抜メンバーとフォーメーションが発表され、5期生の池田瑛紗がセンターを務めることがわかった。
今回の選抜メンバーは16人。5期生の池田が初のセンターを務める。センター抜擢を受け、池田は「すごく嬉しいです。びっくりしました。ずっとその背中を見せ続けてきてくれた先輩の姿があるので、まだふわふわしている部分はあるんですけど、選んでいただいたからには死ぬ気で頑張ります」と意気込みを語った。
本作では、林瑠奈、田村真佑が3作ぶり、冨里奈央、五百城茉央は2作ぶりの選抜入りに。そして今回のフロントは、遠藤・池田・五百城となり、五百城は初のフロントメンバーに。5期生からのセンターは、井上和、中西アルノに続き3人目となる。
41枚目シングルのアンダーフォーメーションは、2月16日に乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」の配信にて発表される。（modelpress編集部）
3列目：筒井あやめ、小川彩、弓木奈於、菅原咲月、田村真佑、冨里奈央、林瑠奈
2列目：中西アルノ、井上和、梅澤美波、賀喜遥香、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）、一ノ瀬美空
1列目：遠藤さくら、池田瑛紗、五百城茉央
2002年5月12日生まれ、東京都出身。身長159cm。愛称はてれぱん。2022年2月、乃木坂46に5期生として加入した。32ndシングルに収録されている5期生楽曲「心にもないこと」でセンターを務める。33rdシングルでは、初の選抜入り。東京藝術大学に在学中で、乃木坂46の活動と学業を両立しながら新たな分野へと活躍を広げ、2025年は初の個展「Wings:あひるの夢」を開催、TV CM「サムライマック『二兎を追ってもいいじゃないか。』」篇に起用されるなど、活動は多岐に渡る。
