78ºÐ¡¦Í×²ð¸î3¤ÎÊì¤¬¡Ö¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¢ªÌ¼52ºÐ¡Ö´Ç¼è¤ê¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡×¡¡Ç¯¶â15Ëü±ß¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡ÖÊì¤ò¼«Âð¤Ç´Ç¼è¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÈñÍÑ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¡Ä¡×¡£ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤àÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦52ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Í×²ð¸î3¤ÎÊì¿Æ¡Ê78ºÐ¡Ë¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ß¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤äÊâ¹Ô¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤äÇÓÝõ¤Ë¤â°ìÉô²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤¬½ªÎ»¤·¡¢Âà±¡¸å¤ÎÎÅÍÜÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤Ï·î³ÛÌó15Ëü±ß¤Ç¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸îÈñÍÑ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤Ï1³ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¤äË¬Ìä´Ç¸î¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¤¬Ê£»¨¤Ç¾ðÊó¤âÃÇÊÒÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ý¤Á²È¤â¤Ê¤¯¡¢Ãù¶â¤â¤ï¤º¤«¡¡52ºÐ½÷À¤ÎÉÔ°Â¡ÖÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é²È¤Ï¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¡×
ºßÂð°åÎÅ¤Ç´Ç¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤ä²ð¸îÊÝ¸±¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢ÉéÃ´·Ú¸ººö¤ä¸øÅªÊä½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºßÂð°åÎÅ¤ÎÈñÍÑ¹½Â¤
ºßÂð°åÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Ö°åÎÅÊÝ¸±¡×¤È¡Ö²ð¸îÊÝ¸±¡×¤Î2¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅÊÝ¸±¤ò»È¤¦¤ÈË¬Ìä¿ÇÎÅ¤äË¬Ìä´Ç¸î¤¬¼õ¤±¤é¤ì¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ò»È¤¦¤ÈË¬Ìä²ð¸î¤ä¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡ËÅÙ°åÎÅÈñ¤ÎÆ°¸þ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºßÂð°åÎÅ¤Ë¤«¤«¤ë°åÎÅÈñ¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ð¸îÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼ÔÉéÃ´¤¬¸¶Â§1³ä¤Ç¤¹¤¬¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ2³ä¤Þ¤¿¤Ï3³ä¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÈñÍÑÎã¡½Í×²ð¸îÅÙÊÌ¤Î»î»»
Í×²ð¸î3¤Î¿Í¤¬ºßÂð¤Ç´Ç¼è¤ê¤Þ¤Ç²á¤´¤¹¾ì¹ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´1³ä¤Ç¤Î¼ÂÈñ¡Ê·î³Û¡Ë¤ò°ìÎã¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¡Ê·î2²ó¡Ë¡§Ìó6,000±ß
¡¦Ë¬Ìä´Ç¸î¡Ê½µ2²ó¡Ë¡§Ìó8,000±ß
¡¦Ë¬Ìä²ð¸î¡Ê½µ3²ó¡Ë¡§Ìó12,000±ß
¡¦¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê½µ2²ó¡Ë¡§Ìó16,000±ß
¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¡Ê·î1²ó¡Ë¡§Ìó8,000±ß
¡¦Ê¡»ãÍÑ¶ñ¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ê·î³Û¡Ë¡§Ìó2,000±ß
¤³¤ì¤é¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢·î³ÛÌó5Ëü2000±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í×²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢É¬Í×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÈñÍÑ¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤Ë¤Ï»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉéÃ´·Ú¸º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ä¶â³Û¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀìÌç²È¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÈÉéÃ´·Ú¸ººö
°åÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢70ºÐ°Ê¾å¤ÇÇ¯¼ýÌó370Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï¡¢³°Íè¤Ç·î³Û1Ëü8000±ß¡¢Æþ±¡¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Ï·î³Û5Ëü7600±ß¤¬¾å¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢³°Íè¤Ç·î³Û3Ëü1000±ß¡¢Æþ±¡¤Î¾ì¹ç¤Ï·î³Û1Ëü9000±ß¤¬¾å¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯¼ý¤¬650Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢³°Íè¤Ç6Ëü7000±ß¡¢Æþ±¡¤Î¾ì¹ç¤Ï21Ëü2000±ß¤¬¾å¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤Î´Ç¼è¤ê¤È¤ÎÈñÍÑÈæ³Ó
ÉÂ±¡¤Ç¤Î´Ç¼è¤ê¤Ï¡¢Æþ±¡Æü¿ô¤ä¿ÇÎÅÊó½·¤Ë¤è¤êÈñÍÑ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡¡¹ñÌ±°åÎÅÈñ¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æþ±¡°åÎÅÈñ¤ÎÃ±²Á¤Ï³°Íè¤äºßÂð°åÎÅ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºßÂð°åÎÅ¤Ç¤Î´Ç¼è¤ê¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤È²ð¸îÊÝ¸±¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³Û¡Ê1¡Á3³ä¡Ë¤¬·î³Û2¡Á5Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤ÏÍ×²ð¸îÅÙ¤äÍøÍÑ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈñÍÑ¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ºßÂð¤Ç¤Î´Ç¼è¤ê¤Ç¤Ï²ð¸îÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä½»Âð²þ½¤ÈñÍÑ¤¬ÊÌÅÓ¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¶â³Û¤À¤±¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´¤äËÜ¿Í¤Î´õË¾¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¸øÅªÊä½õ¤ä»Ù±çÀ©ÅÙ
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºßÂð°åÎÅ¤ä²ð¸î¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î½õÀ®À©ÅÙ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤ä°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸ºÌÈÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÊ¡»ãÁë¸ý¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½»Âð²þ½¤ÈñÍÑ¡Ê¼ê¤¹¤ê¤ÎÀßÃÖ¤äÃÊº¹²ò¾Ã¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤·À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÂç20Ëü±ß¤Þ¤ÇÊä½õ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï1¡Á3³ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢20Ëü±ß¤Î»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤¿ÈñÍÑ¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°å»Õ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Îµ¬Äê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡
À©ÅÙ¤ÏÊ£»¨¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀìÌç¿¦¤¬ÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤ÇÇº¤Þ¤º¤ËÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁáÂ®ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È°ì½ï¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÈñÍÑ¸«ÀÑ¤â¤ê¤òºîÀ®¤·¡¢Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¤äË¬Ìä´Ç¸î¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·î³Û5Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤ÇºßÂðÎÅÍÜ¤¬²ÄÇ½¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢Âç¤¤Ê°Â¿´¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ä½»Âð²þ½¤ÈñÍÑ¤ÎÊä½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¼ê¤¹¤ê¤ÎÀßÃÖ¤äÃÊº¹²ò¾Ã¤Ê¤É¤Î¹©»ö¤â²ð¸îÊÝ¸±¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²²ñµÄ¤ò³«¤¡¢Êì¿Æ¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Êì¿Æ¤Ï½»¤ß´·¤ì¤¿¼«Âð¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÈñÍÑ¤ÎÉÔ°Â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êì¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢ÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºßÂð¤Ç¤Î´Ç¼è¤ê¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈñÍÑ¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÈ÷¤¨¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ð¸î¤äÏ·¸å¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÈÂ²¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´¤·¤¿ÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î ¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë