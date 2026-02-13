Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

デジタル周辺機器でおなじみのアンカーは、急速充電対応の充電プラグ「Anker Prime Wall Charger（67W 3 ports GaN）」を、29％オフの5,990円（税込）で販売しています。

Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max 他 iPhone シリーズ MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Amazon ポチップ ポチップ

スマホもノートPCも充電できるコンパクトな充電器がセールに

↑Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）

Anker Prime Wall Charger（67W 3 ports GaN）は、USB-C×2／USB-A×1の計3ポートを備えた急速充電器。USB-Cポート単一使用時には最大67W出力、2ポート同時使用時は合計最大65W出力、3ポート同時使用時は合計最大64.5W出力での充電が可能です。MacBook AirやiPhone などのApple製品のほか、スマホ・ノートPCなど幅広い機器の充電に対応します。

充電時間を従来比で約30％短縮し、一般的な67Wの充電器よりも小型化に成功しているとのことです。また、本体保護機能「ActiveShield 2.0」を搭載し、1秒あたり35回の温度管理と接続端末の保護を実現しています。

お得に手に入れるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

