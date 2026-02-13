高石あかり、吉沢亮との演技は「何をしてもいいんだ！」

女優の高石あかり（23歳）が、2月13日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK総合）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演している吉沢亮とのシーンについて「何をしてもいいんだ！って思いながらお芝居をしています」と語った。



朝ドラ「ばけばけ」に出演している吉沢亮が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。主演の高石あかりがVTR出演し、高石は吉沢とのシーンについて「すごく好きで。なかなかカットが掛からないんですよ、いつも」と振り返る。



高石は吉沢のいるシーンについて「すごく楽しいシーンになる」「吉沢さんもすごくお芝居を大切にされていらっしゃるし、何をしても返してくださるので、何をしてもいいんだ！って思いながらお芝居をしています」と語った。