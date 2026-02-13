ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプは12日（日本時間13日）に決勝を行い、韓国の17歳、チェ・ガオンが90.25点で金メダルに輝いた。この種目の絶対強者、クロエ・キム（米国）の五輪3連覇を阻む快挙に、韓国メディアから驚きの声が上がっている。

チェ・ガオンは1回目の着地で、ボードがハーフパイプの縁に引っかかり、頭から落下するという危険な転倒だった。しばらく立ち上がることができず、会場が騒然となる中で何とか自力で滑り降りたものの、体の状態が心配されていた。2回目も転倒したが最後の3回目、90.25点を叩き出して首位に立った。

負傷を乗り越えての金メダルには、韓国のメディアも衝撃を受けたようでスポーツ紙「イルガンスポーツ」は「倒れても最後まで…今日の夢がかなったみたい 女子高生チェ・ガオン、2回の失敗後に飛び上がった」という記事で伝えている。3回目のランを「極限の恐怖を克服した」と紹介した。

さらに本人の「1回目に激しく転んだ。どこか骨が折れて、起き上がれないかと思った。膝が痛い」「練習の時もミスが出たが、怖かったからだと思う。ワールドカップなら諦めていたかもしれないが、7歳の時から望んでいたオリンピックだったので、転んだとしても最後までやってみようという思いだった」という言葉を伝えている。

また「スポーツソウル」も「思い切り泣いてもいい…チェ・ガオン、満身創痍の体で“闘魂”そして“奇跡”を綴った」という記事を掲載。2度の失敗を経ての金を「何よりも劇的だった」と紹介。「出場した選手の中で90点台をマークしたのは、チェ・ガオンが唯一だ。それほど圧倒的だった。最後の3回目で劇的なドラマを完成させた」とたたえている。



（THE ANSWER編集部）