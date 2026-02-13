足のしびれ・足裏痛の予防・改善ができるストレッチ体操『お尻ゆりかご』&『足首・足指』【背骨コンディショニング】

足のしびれ・痛みは仙骨や腰椎が関係する

背骨コンディショニングで足のしびれ・足裏痛の予防・改善

足は、母趾球(ぼしきゅう/親指のつけ根)、小趾球(しょうしきゅう/小指のつけ根)、踵の３点でバランスをとり、それぞれの点を結ぶ２本の縦アーチと１本の横アーチを構成します。足が正しく使われないと筋肉が弱ってアーチが崩れ、いわゆる扁平足(へんぺいそく)になってしまいます。アーチは１本でも崩れると、ほかのアーチにも影響を及ぼし、それをカバーするために姿勢がゆがみます。そのゆがみが痛みとなり、さらにはその痛みをかばおうとして反対側の足にもゆがみが出る悪循環に陥(おちい)ります。

私たちの身体は、「キネマティックチェーン（運動学的連鎖）」と呼ばれる機能によってそれぞれの部位が連動しているため、足裏のアーチが崩れると仙骨が崩れ、反対に仙骨が崩れても足裏のアーチが崩れてしまい足の痛みだけでなく、一見足とはかかわりのない腰痛や肩こりまで起こしてしまうのです。痛みのない身体を保つには、仙骨と足裏、両方の改善が必要です。アーチの崩れは足裏の筋力の向上や短期的にはインソールを使用するのも効果的ですがまずは仙骨の矯正と筋力の向上が必要です。

足のしびれ・足裏痛の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操①

矯正部位：仙骨

【矯正体操】お尻ゆりかご ストレッチ

タオルと体重を使うことで、効果的に仙腸関節をゆるめ、仙骨のずれを矯正します。

お尻ゆりかご ストレッチ体操のやり方

【1】仰向けに寝て、タオルを丸め縦にしてお尻の中央に入れます。腰幅に足を開き、両膝を立てます。膝を外側に開き、足の裏を合わせます。仙骨枕を使う場合は仙骨面を縦にあてます。

【2】タオルに仙骨を押し込むようにしながら、腰を左右に揺らします。

︎30往復ゆらす。

足のしびれ・足裏痛の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操②

ゆるめる部位：足関節、足指

【ゆるめる体操】足首・足指 ストレッチ

自分の足の重さを使い、効果的に働きかけ、足関節・足指の神経をゆるめます。

足首・足指 ストレッチ体操のやり方

【1】うつ伏せになって両肘をつき、つま先を立てます。片足を反対側の足の踵の上に重ねるようにして乗せます。

【2】下の足を固定して、上に乗せた足だけを左右に倒します。

︎30往復行ったら、反対の足も同じように行う。

胸椎上部はめ ストレッチ体操のバリエーション

両足を重ねるのがきつい方は腹ばいになって足を重ねず、つま先を床につけて踵を一緒に左右に倒します。

仙骨のゆがみは足のアーチを崩す

腰椎から出た神経と仙骨から出た神経はまとめて坐骨神経と呼ばれますが、膝窩のやや上方で総腓骨(そうひこつ)神経と脛骨神経に分かれます。総腓骨神経は浅腓骨神経と深腓骨神経に分枝し、さらに下腿(かたい)を下行し、足の甲側の指に分布します。

脛骨神経も下行し、内側足底神経と外側足底神経に分かれ、足底の皮膚と筋に分布します。これらの神経が伝導異常を起こすと、筋肉が拘縮を起こし、正常なアーチが保てなくなり姿勢にも影響をだすことがあります。

腰椎4～5・仙椎1～3

主に関係する神経

腰椎・仙椎・尾骨のゆがみからくる主な症状

座骨神経、脛骨神経、総腓骨神経、上殿神経、下殿神経

関連する器官・部位

腰部、殿部、骨盤、下肢全体

考えられる主な症状

腰痛、坐骨神経痛、仙腸関節痛、排尿排泄障害、大腸・直腸障害、便秘、婦人科系疾患、前立腺の障害、静脈瘤、足がつる・しびれる、外反母趾、膀胱炎

仙椎2～5

主に関係する神経

骨盤内臓神経、陰部神経

関連する器官・部位

腰部、殿部、骨盤、下肢全体

考えられる主な症状

腰痛、坐骨神経痛、仙腸関節痛、排尿排泄障害、大腸・直腸障害、便秘、婦人科系疾患、前立腺の障害、静脈瘤、足がつる・しびれる、外反母趾、膀胱炎

尾骨

主に関係する神経

尾骨神経

関連する器官・部位

尾骨部

考えられる主な症状

尾てい骨痛

出典：『一生痛みのないカラダをつくる 背骨コンディショニング 仙骨のゆがみを整え、全身の不調を根本から改善する症状別プログラム』著/日野秀彦