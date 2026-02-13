◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ決勝(大会7日目/現地12日)

スノーボード女子ハーフパイプで2大会連続五輪出場の小野光希選手が銅メダルを獲得。試合後、喜びを表しました。

初出場となった前回の北京大会では、予選を2位で通過も決勝は9位。悔しさをにじませていた小野選手。雪辱を果たす今大会決勝は1回目、1080を決めるなどフルメイクで85.00の高得点をマークし2位につけると、2回目、3回目は転倒。それでも、1回目のスコアを守り切り、銅メダルをつかみました。

メダル獲得の瞬間は歓喜の涙。メダルを手にし、「本当に重いというか、これまでの4年間の積み重ねてきたことが報われて、それがギュッと詰まったもので本当に重みを感じています」と喜びをかみしめます。

銅メダルの実感について「出走順が早かったので3位からずっと待つ時間が長くて。だんだんと実感がわいてきて率直に良かったなと思います」と話した小野選手。

北京大会からの4年間を振り返り、「北京が終わってから嬉しいことよりも苦しい時間の方が本当に多くて、何回も滑ることがつらくなってしまった」と思いを吐露。「たくさんの方の支えのおかけでここまで頑張ってこられたので周りの方々に感謝でいっぱいです」と感謝を述べました。

最後に「日本チームへのたくさんの応援本当にありがとうございます。引き続き明日の男子の決勝の応援もよろしくお願いします」と翌日に行われる男子への応援をお願いしました。