スノーボード男子ハーフパイプで、２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１５日、都内で取材に応じ、２０３０年フランス・アルプス五輪挑戦を視野に入れつつ、競技以外の「新たな挑戦」を熟考していることを明かした。骨盤骨折を含む大けがを負いながら奇跡の出場を果たしたミラノ・コルティナ五輪から２カ月が経過した。同大会で７位に入り、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得。平野