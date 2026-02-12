2月11日まで北海道の札幌市で開催されていた「さっぽろ雪まつり」にて、雪降る中、メンバーの1人がスクール水着でパフォーマンスをして、物議を醸したばかりの女性アイドルグループ「プランクスターズ」。またしても新たな“トンデモ”騒動が起こっている。

「“自由奔放悪餓鬼集団”を自称するプランクスターズは、2月8日の『さっぽろ雪まつり』に出演。雪降る中での楽曲披露中に、メンバーの1人、愛成来来（あなるらいらい）さんがスクール水着でパフォーマンスをしました。その様子がSNSで拡散されると、『事務所も雪まつり運営もおかしい！』『安全配慮義務違反ではないのか』など、雪の中での水着パフォーマンスに違和感を指摘する声が殺到しました。

批判的な声が多くあがったことを受け、翌9日、事務所は公式Xで謝罪文を発表。該当メンバーの水着でのパフォーマンスは、運営による強要や演出ではなく《本人の強い希望と自己判断によるもの》だったと説明しました。ただ、その後の投稿では2月14日のライブを告知。告知画像に、雪の中で歌う愛成さんのスク水写真を使っていることや、そのライブで愛成さんが雪まつりで着用したクリーニング済みのスク水を『雪まつりの件の再発防止策として』オークションにかけると発表したことなどで、『結局、炎上商法か』といったツッコミが寄せられました」（スポーツ紙記者）

そんな中、今度は彼女が、イベントで集まったファンの男性に洗剤を飲ませ、和解金や慰謝料を背負うことになったとの情報がXで投稿され、新たな波紋を呼んでいる。

「2月10日、プランクスターズの公式がXに投稿していた『雪まつり』での愛成さんのスク水画像に対して、あるユーザーが《この子、前にファンのおじさんに洗剤飲ませて炎上してたんだけど、そのおじさんが実はかなりヤバい人だったらしくて事務所も全部は守りきれず和解金や慰謝料が発生して結構な額の借金を背負ったらしい。》《だから今こんなに体張って頑張ってるって、アイドルオタクの友だちが言ってた気がする》などと投稿し、話題に。このポストは12日現時点で、2000万件を超えるインプレッションを記録しています。

すると、このユーザーの指摘に対して、プランクスターズの公式Xが反応。同日、ユーザーのポストに対して、《【お詫び】こちらのポストに関しては憶測が飛び交っておりますが洗剤を飲ませてしまったこと以外は全て事実無根となります》と発表したのです。つまり、愛成さんがこの件で慰謝料や借金を背負った事実こそないものの、洗剤を飲ませたことは否定しませんでした。ネットでは『傷害事件』『危険行為』といった批判が広がっています」（同前）

まさかの「お詫び」にSNSがざわつく中、翌11日には別のユーザーによって、その際の動画がXに投稿された。

「2月11日にXに投稿されたその動画は、オフ会のような集まりを捉えたショート動画です。その会で、愛成さんと思われる女性が、1人の男性ファンのグラスに洗剤のようなものを注ぐと、無邪気に『はい、一気、一気』と煽り出します。

さすがに男性ファンも躊躇して抵抗。『ホントにヤバいって！』などと周りのファンが突っ込みますが、女性はお構いなしに、男性ファンのグラスに手を添え、『ちょっと明日、お腹が痛くなるくらいかな?』と言うやいなや、グラスを一気にグイッと傾けて、大爆笑。口の中に洗剤を流し込まれたファンが、慌ててトイレに走っていく様子が映っています」（同前）

すると同日、事務所は公式Xを更新。この動画に対してではなかったものの「洗剤」騒動に関しては、《洗剤を飲ませてしまった方は引用先一つ目の動画にて焼きそばを食べているファンの方になります。メンバーとは焼きそばをライブ中に食べあう信頼関係もあり当件に関しても当事者間で既に解決しております。》などと説明。《今回の出来事を真摯に受け止め、再発防止と信頼回復に向けて一つ一つ取り組んでまいります。》とつづったが、立て続けの炎上騒ぎだけに、もはや冷めた目で見ている人が多いのも事実。いくら当人同士で解決していたとしても「ファンに洗剤を飲ませる行為」は「自由奔放」で済まされない……。