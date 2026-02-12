【Bリーグバレンタイン2026】狙うは『スマイルまみれ賞』！エントリー選手たちのPRまとめ ～B3編～
2月2日から10日まで投票が行われたBリーグバレンタイン『B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026』。10周年にあわせ、過去最大規模である10の賞が登場し、盛り上がりを見せました。
その中には、昨年大好評だった『スマイルまみれ賞』が今年も登場！ この賞は、カントリーマアム『チョコまみれ』など、数々の幸せスイーツを生み出すお菓子メーカー・不二家の皆さまのご協力のもと誕生した賞です。
⋱✨ 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝘾𝙖𝙢𝙥𝙖𝙞𝙜𝙣✨⋰- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) February 2, 2026
😊推しのスマイルまみれキャンペーン😊
不二家「#スマイルまみれ賞」に推薦したい選手を、SNSに投稿して教えてください📢あなたの推薦が審査の参考になります👀
▼参加方法詳細はこちらをご確認ください🍫https://t.co/dOf17OuV53#Bリーグバレンタイン pic.twitter.com/5AvsWdZvrJ
受賞の基準は『幸せスイーツがよく似合うスマイルが印象的な選手』であること。審査員は不二家の皆さまが、今年も務めてくださいます。
SNSでは、『スマイルまみれ賞』を狙ったエントリー選手たちからのPRコンテンツが続々と登場！その一部をご紹介いたします！
さいたまブロンコス
Bリーグバレンタイン企画💌- 松下裕汰 (@baskeyuta0502) February 6, 2026
大矢くんと🫶@oyktr03
投票お願いします🔥#スマイルまみれ賞 #松下裕汰#さいたまブロンコス pic.twitter.com/xYyf6j7X4O
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
／- 東京ユナイテッドBC🏀 (@TUBCofficial) February 4, 2026
推しスマイルまみれ
キャンペーン開催中🫠💘
＼
昨日の配信で映り込んでいたカントリーマアム #チョコまみれ 🍫が当たるかも!?ぜひこちらも投票お願いします🗳️
📝参加方法
❶#スマイルまみれ賞 #田中幸之介 をつけてXに投❷B.LEAGUE公式X（@B_LEAGUE）と不二家公式X(@fujiya_jp)をフォロー… https://t.co/UG4Ko4lYoD pic.twitter.com/j7rsM5sp8p
アースフレンズ東京Z
たくさんの投稿お待ちしてます！ https://t.co/aJjXPhaJjM- Ethan Ryu Ei Jew (@eryujew) February 6, 2026
立川ダイス
【Bリーグバレンタイン2026】- 🎲立川ダイス🎲 (@TachikawaDice) February 5, 2026
🍫推しのスマイルまみれキャンペーン🍫
LJ・ピーク選手を #スマイルまみれ賞 に推薦しよう‼️
【参加方法】
①「#スマイルまみれ賞 #LJピーク」をつけて、
Xに投稿‼️
②B.LEAGUE公式（@B_LEAGUE）と不二家公式（@fujiya_jp）をフォロー✨… pic.twitter.com/3j6fT3FJ7n
東京八王子ビートレインズ
めちゃくちゃいい笑顔☺️- 東京八王子ビートレインズ🐯 (@hachiojitrains) February 5, 2026
皆さんイチ押しのスマイルふーきも見たい、、、🫣💝
① #スマイルまみれ賞
② #山本楓己
2つのハッシュタグをつけて投稿お待ちしています🫡#ふーきハッピーバレンタイン #Bリーグバレンタイン https://t.co/Boq2yhrPQC pic.twitter.com/Lmgjv0Futp
湘南ユナイテッドBC
／#Bリーグバレンタイン- 湘南ユナイテッドBC【公式】 (@shonanunitedbc) February 9, 2026
B.LEAGUEモテ男No.1決定戦2026🌊💙
＼#スマイルまみれ賞 に"トモHERO"の推薦をお願いします‼️
「カントリーマアム チョコまみれ ザ・ワールド(オーストラリア編) 🥭」
皆さんもシェアしてみてね🤭🍫
＼うまいっ！👊／
【推薦方法📄】
①「 #スマイルまみれ賞 #石井智大… pic.twitter.com/JJys208smJ
新潟アルビレックスＢＢ
✨💘モテ男No.1決定戦 DAY5💘✨- 新潟アルビレックスBB🏀 (@naxbb_rb) February 6, 2026
コート内外で大活躍中のあおちゃんへ、
本日も熱い1票をよろしくお願いします🥺☝🔥
✅“1番目”に「樋口蒼生」を選択
✅フォトジェニック賞に「樋口蒼生」を選択
✅「#スマイルまみれ賞」「#樋口蒼生」で投稿
✅「@fujiya_jp」「@B_LEAGUE」をフォロー… https://t.co/2sATiVga8f pic.twitter.com/hTbI8Xri2O
金沢武士団
パッケージのキャラクター可愛すぎて滅🫶 https://t.co/9N5yP2qgKE- 大森 尊之 (@8taka14_) February 4, 2026
岐阜スゥープス
B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 DAY5️⃣- 岐阜スゥープス (@GifuSwoops) February 6, 2026
本日もダニエル・フォトゥ選手へ投票をお願いします‼️
『CHOICE~!』の声が聞こえてきそうな写真をどうぞ🍫
バレンタインの季節はチョコを楽しみましょう😋
＜投票方法＞
■WEB投票
■B.LEAGUE CARD投票
投票はこちらから⏩https://t.co/VE67lzNG0K… pic.twitter.com/DsV4dABpPT
ヴィアティン三重
B.LEAGUE モテ男No.1 決定戦 2026- ヴィアティン三重 バスケットボール【公式】 (@Veertienmie_BB) February 4, 2026
WEB投票とB.LEAGUE CARD投票で毎日投票🗳️https://t.co/ztiNmzRPe6#5新本風河 選手がエントリー#スマイルまみれ賞
も狙ってます🍫
スマイルふうがと一緒に投稿😁#ヴィアティン三重BB#集まれふーが沼#まいにちふーが#Bリーグバレンタイ pic.twitter.com/MTbPXsMCJi
トライフープ岡山
#スマイルまみれ賞 へ #中村瑞稀 選手の推薦お願いします🍫- トライフープ岡山 (@tryhoop_okayama) February 6, 2026
✔️投票方法
①B.LEAGUE公式（@B_LEAGUE）と不二家公式（@fujiya_jp）をフォロー📱
② #スマイルまみれ賞 #中村瑞稀
を付けて投票🗳️#Bリーグバレンタイン #スマイルまみれ賞 #PR #チョコまみれ #チビまみれ #トライフープ岡山… https://t.co/Lwof701WNI pic.twitter.com/bTPnmKYwI5
山口パッツファイブ
／- 山口パッツファイブ (@yamaguchipats) February 5, 2026
Bリーグバレンタイン2026💝🍫💌
＼
✅推しのスマイルまみれキャンペーンで
お菓子詰め合わせプレゼントのチャンス🎁#山口力也 選手を #スマイルまみれ賞 に
推薦しよう‼️
詳しくはこちら🔽https://t.co/6CZFw443rR#山口パッツファイブ#Ｂリーグバレンタイン#チョコまみれ#チビまみれ pic.twitter.com/zutCz6ocmM
徳島ガンバロウズ
B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026- 徳島ガンバロウズ【TOKUSHIMA GAMBAROUS】 (@GAMBAROUS) February 6, 2026
エントリー中！
チョコまみれでライアンも
チームメイトもスマイルまみれ！
今日もWEB投票よろしくお願いします📲https://t.co/EZS2nb3L84#Bリーグバレンタイン #スマイルまみれ賞 #PR #チョコまみれ #チビまみれ pic.twitter.com/woH2P1HiiH
香川ファイブアローズ
#1日1巧🏹💛- 香川ファイブアローズ (@fivearrows_K) February 5, 2026
ジェイコブと一緒に #スマイルまみれ賞 も狙う たくみ😊
本日の投票がまだの方は、忘れず投票お願いします！🙇♀️まだ間に合います🙇♀️
投票はこちら🔽https://t.co/tMAjLXIfmY#小林巧#ジェイコブ・ランプキン#Bリーグバレンタイン#CREATEVV#香川ファイブアローズ pic.twitter.com/fP2X0QZQ0J
「スマイルまみれ賞」をはじめ、すべての結果発表は2月14日のバレンタインデーに行われる予定です。果たして、どのような結果になるのか…。お楽しみに！
