★人気テーマ・ベスト１０

１ レアアース

２ 防衛

３ データセンター

４ 半導体

５ フィジカルＡＩ

６ ＳａａＳ

７ 地方銀行

８ 人工知能

９ ペロブスカイト太陽電池

１０ 宇宙開発関連



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「パワー半導体」が１９位となっている。



人工知能（ＡＩ）をはじめとしたデジタル技術の発展に伴い、データセンターの建設が相次いでいるが、その裏で慢性的な電力不足という問題が深刻化している。こうしたなか、改めて注目されているのが、電気の流れをコントロールしてムダを抑える半導体デバイス「パワー半導体」だ。



パワー半導体の材料にはシリコン（Ｓｉ）のほか、炭化ケイ素（ＳｉＣ）や窒化ガリウム（ＧａＮ）などがある。近年、関心が高まっているのがダイヤモンドで、パワー半導体の性能を示す指標（バリガ性能指数）や高周波デバイスの適性を示す指数（ジョンソン性能指数）がＳｉＣやＧａＮよりも高いほか、放射線量の高い環境でも半導体としての性質を失わないなど多くの優れた特性を持っているため、究極のパワー半導体と呼ばれている。



ダイヤモンド半導体の関連銘柄としては、グループ会社が工業用人工ダイヤモンドの製造・販売を手掛ける住石ホールディングス<1514.T>、ダイヤモンド基板の研磨工程で使用されるプラズマ援用研磨装置を展開するジェイテックコーポレーション<3446.T>、合成ダイヤモンド単結晶を扱う住友電気工業<5802.T>、人工ダイヤモンドの製造に用いる工具を販売する冨士ダイス<6167.T>、硬脆性材料の精密切断加工機メーカーのタカトリ<6338.T>、産業技術総合研究所とダイヤモンドデバイス用ウエハーを作製したイーディーピー<7794.T>などが挙げられる。



出所：MINKABU PRESS