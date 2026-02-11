お笑いユニット「ぼる塾」が11日、YouTubeチャンネルを更新。酒寄希望（37）が第2子妊娠を発表した。

「ぼる塾から皆さまへ大切なご報告」と題した動画を投稿。酒寄は「私、酒寄希望、新しい命を授かりました」と報告した。メンバーは口々に「凄い」「おめでとう」と祝福した。

「去年の年末あたりから舞台が突然3人のことが増えたから、酒寄さん体調大丈夫かって心配してくださっている方がいたら申し訳ないです。赤ちゃんがお腹に宿ってまして」と明かした。酒寄の長男は「みたらし」の愛称でファンに親しまれており、「みたらしがお兄ちゃんになります」と説明。あんりは「感慨深いね」と喜んだ。

ぼる塾は、田辺智加と酒寄によるコンビ「猫塾」ときりやはるかとあんりによるコンビ「しんぼる」の2組が合流して結成された4人組。酒寄の妊娠にきりやとあんりは驚いたが、田辺は酒寄の妊娠を予感していたという。田辺は「直感で分かった。なんかあれって」と元相方ならではの絆をうかがわせた。さらに、「（赤ちゃんが）4ミリの時から分かっていた」と口にして、笑いを誘った。

今後については「安定期に入って体調良くなったので、4人で立てていけたらいいな」と、体調と相談しながら可能な限りで舞台に立つとした。

酒寄は「ぼる塾」結成当初の2019年から産休に。22年11月に復帰していた。