「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）3月11日（水）の放送は、狩野英孝、ぼる塾(きりやはるか、あんり、田辺智加)、EXIT(りんたろー。兼近大樹)がご来店。新企画・芸能界で出会った「いいやつ」発表会！【動画】木村拓哉が店員に扮してサプライズ登場！ EXITりんたろー。「どこまでが演出かわからない」代打MCは狩野英孝！新企画「いいやつ」発表会本日、若林の代打MCを務めるのは「MC結婚式の2次会の司会くらいしかやっ