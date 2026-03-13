ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人Youtubeチャンネルに『【スキンケア】わたしのスキンケアは化粧水の前にまず煎餅よ！【旅行明日なのに準備何もしていない】』の動画をアップ。トークする中で、リピ買いしているスキンケアアイテムを教えてくれました。【関連】ぼる塾・田辺智加「あ、すごい良い色」プロのメイクもおすすめ！最近の購入リップ■オイル美容液動画内に登場したのはこちら。SHIGETA（シゲタ） / EX オイルセラム