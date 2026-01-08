ぼる塾の公式YouTubeチャンネルにて『ぼる塾の2025年ベストバイ商品紹介！【美容/メイク/服・靴・鞄/食料品】』という動画が公開。ぼる塾のメンバーが、2025年のベストバイを発表してくれました。この中で、あんりさんが3足“イロチ買い”するほどお気に入りだというスニーカーをピックアップします♪【関連】ぼる塾・あんり「浮かない、毛穴にも入り込まない」プロも愛用！お気に入りコンシーラーあんりさんが「ベストバイで好き