お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加（42）が20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ファンに向け定期的な検診を呼びかけた。田辺は、上まぶたをめくりながら「ここにポチっとできちゃって、まばたきする度に痛くって」と目の不調があったことを説明。眼科に行ったところ「タピオカなんちゃらっていう…」と診断名を明かし、テロップで「タピオカサイン油が詰まってしまいタピオカのようにプツプツと丸い膨らみができてし