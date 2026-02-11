カナダでの練習ムービーを公開

フィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）が11日、自身のインスタグラムを更新した。練習する姿を動画でアップし、ファンからは「涙が溢れて止まりません」「応援してます」など温かいコメントが相次いでいる。

紀平は昨年9月にアイスダンスに転向し、現在はカナダを拠点とする。「新しいリフトやスライド挑戦。靴とブレードもかなり慣れてきて、できることが少しづつ増えてきました！引き続き頑張ります」と投稿。熱戦が繰り広げられるミラノ・コルティナ五輪の裏で、精力的に練習する姿を公開した。

ファンからは「なぜか涙が溢れて止まりません 全力で応援しています」「アイスダンス素敵ですね。競技会楽しみです。無理せず頑張ってくださいね」「もうこんなに美しく出来てるなんて感動です」など、激励のコメントが数多く書き込まれた。

紀平は女子シングルで18年グランプリファイナルを制覇し、全日本選手権も19、20年と連覇を達成した。右足首の故障を乗り越え、アイスダンスに転向し、西山真瑚とのペアで昨年末の全日本選手権は4位だった。SNSで「2030年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目指す意思を明らかにしている。



（THE ANSWER編集部）