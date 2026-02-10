·î5Ëü±ß¤ÎÉû¶È¤Çµ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤é¥À¥á¡Ä²®¸¶Çî»ÒŽ¢Éû¶È¤Î³ÎÄê¿½¹ð¥â¥ì¤Ç1Ç¯¸å¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¶â³ÛŽ£
µëÎÁ¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ËÜ¶È°Ê³°¤Î¡ÖÉû¶È¡×¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤âÉû¶È¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´õË¾¤¹¤ë¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë½µµÙ3¡¢4ÆüÀ©¤òÆ³Æþ¤·¡Ê½µµÙ3¡¢4ÆüÀ©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈµëÎÁ¤Ï½µµÙ2Æü¤ÎÌó8¡Á6³ä¤Ë¡Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÉû¶È¤¬¤Ç¤¤ë´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢Éû¶È¤Ï¡ÈÉáÄÌ¡É¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¼ýÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇ¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´ë¶È¶Ð¤á¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢¼ýÆþ¤¬²ñ¼Ò¤ÎµëÎÁ¤À¤±¤Ê¤é¡¢ÀÇ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¼Ò¤¬¸»ÀôÄ§¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ËèÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤¦Ç¯ËöÄ´À½¤ÇÊ§¤¤¤¹¤®¤ÎÀÇ¶â¤òÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¼ý2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢²ñ¼Ò°Ê³°¤ÎÉû¶È¤Ç¡¢Ç¯´Ö½êÆÀ¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£Éû¶È½êÆÀ20Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤â³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÌá¤ë²ÄÇ½À¤â
²ñ¼Ò°÷¤¬Éû¶È¤ÇÆÀ¤¿¼ýÆþ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÇ¯´Ö20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö»¨½êÆÀ¡×¤È¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Î20Ëü±ß¤È¤Ï¡¢¼ýÆþ¤«¤é·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð25Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤Ç¡¢·ÐÈñ¤¬²¿¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Æ±¤¸25Ëü±ß¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤ËÅÅ¼ÖÂå¤ä»ñÎÁÂå¤¬6Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ýÆþ¡Ý·ÐÈñ¡á½êÆÀ¤Ï19Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¶È¤È¤ÏÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¹ç·×½êÆÀ¤¬Ç¯´Ö20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤À¤ÈÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢20Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤â½êÆÀÀÇ¤¬¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ê§¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿½êÆÀÀÇ¤Î°ìÉô¤¬´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¹ç·×½êÆÀ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ¶È¤ÈÉû¶È¤Î¹ç·×½êÆÀ¤Ç¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤µ¤é¤ËÉû¶È¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤¤¤¯¤éÌá¤ë¤«¤ò·×»»¤·¡¢¤½¤Îº¹³Û¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨½»Ì±ÀÇ¤ÏÊÌÅÓ¡¢µï½»¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¿½¹ð¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¡¢Áí½êÆÀ³Û¤¬Áý¤¨¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥ë¥«¥ê¡¢¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ï¡Ö²Ô¤®Êý¡×¤¬Ê¬´ôÅÀ
ºÇ¶á¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÇäÇã¤·¤ÆÌÙ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥ä¥Õ¥ª¥¯¡×¤ä¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤Ç¸ÅÃå¤ä²È¶ñ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¡ÊÀ¸³èÍÑÆ°»º¡Ë¤òÇä¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Íø±×¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¸¶Â§Èó²ÝÀÇ¡Ê¤¿¤À¤·¡¢µ®¶âÂ°¡¢½ñ²è¡¢¹üÆ¡¤Ê¤É30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¤Ê¤Î¤ÇÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÅ¾Çä¡×¤Ï±ÄÍøÌÜÅª¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Íø±×¤¬20Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼êºî¤ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÇä¤Ã¤Æ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Î¡ÖÅ¾Çä¡×¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤äÊªÉÊÈÎÇä¤ò¤·¤Æ²Ô¤°¡Ö»ö¶È½êÆÀ¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Çä¤ê¾å¤²¤«¤é·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Íø±×¤¬¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ö¶È½êÆÀ¡×¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÌÙ¤«¤Ã¤¿³Û¤«¤éÂ»¤·¤¿³Û¤ò°ú¤¯¡ÖÂ»±×ÄÌ»»¡×¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÇÀ©¾å¤ÎÍ¥¶ø¤¬¤¢¤ë¡ÖÀÄ¿§¿½¹ðÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤â»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë
ÇÉ¸¯¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î»Å»ö¤¬ËÜ¶È¤È¤¤¤¦¶èÊÌ¤Ê¤¯2¤Ä¤Î»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ãë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆ¯¤¡¢Ìë¤Ï½Î¹Ö»Õ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢2¥«½ê¤«¤éµëÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µëÎÁ¤Î¹â¤¤¶ÐÌ³Àè¤ÇÇ¯ËöÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î»Å»ö¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤é³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢Î¾Êý¤«¤éÇ¯ËöÄ´À°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¤âÇ¯ËöÄ´À°¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Î¾Êý¤ÇÇ¯ËöÄ´À°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½êÆÀÀÇ³Û¤ò·×»»¤¹¤ë¾å¤Çº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¹µ½ü¤¬½ÅÊ£¤·¤ÆËÜÍè¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯·×»»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤ÈÄÉÄ§²ÝÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¤âÇ¯ËöÄ´À°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢Íø±×¤¬´ðÁÃ¹µ½ü³ÛÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½êÆÀÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤È´ðÁÃ¹µ½ü¹ç¤ï¤»¤Æ103Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×À¯ºö¤Ë¤è¤ê¡¢103Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤¬160Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â178Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¿Í¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤ò
³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÇÇ¯´Ö¤Ë10Ëü±ß°Ê¾å°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ê1Ç¯ÌÜ¡Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¼«Á³ºÒ³²¤äÅðÆñ¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡¢Ç¯ËöÄ´À°¸å¤Ë½ÐÀ¸¤ä·ëº§¤ò¤·¤¿¡¢¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ï¤¸¤á¤¿¡ÊÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤¹¤ë¡Ë¤Ê¤É²ÈÂ²¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤¿¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂà¿¦¤·¤ÆÇ¯ËöÄ´À°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î¼ýÆþ¤ò¤â¤È¤Ë½êÆÀÀÇµÚ¤ÓÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤òËè·î¤ÎµëÎÁ¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹Åù¤«¤é¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤ÎÂà¿¦¤À¤È¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê²á¤®¤ÎÀÇ¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²ñ¼ÒÅÔ¹ç¤Ê¤É¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¼º¶ÈÊÝ¸±¤¬¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¤È¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤¿µëÉÕ¶â¤Ï¡¢½êÆÀ¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½êÆÀ¤ò¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«
³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤Ù¤¿Í¤¬¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ë¤½¤Î»ö¼Â¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤ÎÀÇ¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´ü¸Â¸å¿½¹ð¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡ÊÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¡¢½Å²Ã»»ÀÇ¡¢±äÂÚÀÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÜ¶È¤ÎÇ¯¼ý¤¬400Ëü±ß¡¢Éû¶È¤Ç60Ëü±ß²Ô¤°¤È¡¢·ÐÈñ¥¼¥í¤È¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤¬6Ëü±ß¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬6Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÇ¶â¤Ï12Ëü±ßÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï½êÆÀÀÇ¤ÎÁý²ÃÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
½êÆÀÀÇ6Ëü±ß¤ò1Ç¯´Ö³ÎÄê¿½¹ð¤»¤º¡¢Ä¢Êí±£¤·¤Ê¤É°¼Á¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È²¾Äê¤·¤Æ·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ìµ¿½¹ðÀÇ¤È½Å²Ã»»ÀÇ¤Ç40¡ó¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÀÇ¶â¤Ï2Ëü4000±ß¡¢±äÂÚ¶â¤È¤·¤Æ1Ç¯Ê¬¡Ê365Æü¡Ë¡Ê¢¨¡Ë¤Ç4800±ß¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨±äÂÚÀÇ¤Ï¡¢2¥«·î¡Ê60Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤È¡¢61ÆüÌÜ¤«¤é¤Ç¤ÏÀÇÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£±äÂÚÀÇ³Û100±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃ¼¿ô¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¤À¤±¤Ç3Ëü±ßÍ¾·×¤ËÀÇ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Ê¤ó¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÉû¶È¤Î¼ýÆþ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·Ìµ¿½¹ð¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿¤é±äÂÚ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¤Á¤ó¤È¿½¹ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±äÂÚ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î¾ì¹ç¡¢1¥«·î°ÊÆâ¤Î±äÂÚ¶â¤Ï7.3¡ó¡¢1¥«·î¤ò²á¤®¤ë¤È14.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë60Ëü±ß¤ÎÉû¶È¤Ç½»Ì±ÀÇ6Ëü±ß¤À¤È¡¢1Ç¯¤Î±äÂÚ¤ÇÌó5000±ß¤¬ÄÉ²Ã²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â½Å¤¤¾ì¹ç¤Ç¡¢3Ëü5000±ß¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÂ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨À¤ÅÄÃ«ºß½»¤ÇÇ¯¼ý400Ëü±ß¤Î¿Í¤¬¡¢60Ëü±ß¤ÎÉû¼ýÆþÊ¬¤Î½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤ò1Ç¯´ÖÌµ¿½¹ð¤«¤ÄÂÚÇ¼¤·¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¡¢°¼Á¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È²¾Äê
¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î³Û¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤¦¤»¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÇÌ³½ðÂ¦¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ÎÆþ½Ð¶âµÏ¿¡¢¼è°úÀè¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö»ÙÊ§ÄÌÃÎ½ñ¡×¤ä¡¢¥á¥ë¥«¥ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ê¤É¤Î¡¢Æ¿Ì¾À¤Î¹â¤¤ÅÅ»Ò¼è°ú¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éû¶È¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ìµ¿½¹ð¼Ô¤ä²á¾¯¿½¹ð¤ÎÄ´ºº¤ÏÇ¯¡¹¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Ìµ¿½¹ð¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¥Ð¥ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿³Û¤Î¼ýÆþ¤ò¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Ï¡È°¼Á¡É¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·º»öÈ³¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¿ÍÀ¸ÂçÂ»¤Ç¤¹¡£
¶â³Û¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¿½¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
²®¸¶ Çî»Ò¡Ê¤ª¤®¤ï¤é¡¦¤Ò¤í¤³¡Ë
·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1954Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤Ê¤É¤Ë¼¹É®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¡£Æñ¤·¤¤·ÐºÑ¤ÈÊ£»¨¤Ê¤ª¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ¸³è¤ËÂ¨¤·¤¿¿È¶á¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÃæÎ®°Ê¾å¤Ç¤âÇËÃ¾¤¹¤ë´í¤Ê¤¤²È·×¡×¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø±£¤ìÉÏº¤¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È°ìÀ¸¥Ð¥«¤ò¸«¤ë ¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤ÎÂçÌäÂê¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø5¥¥íÁé¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Ù¡Ø65ºÐ¤«¤é¤Ï¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÇ¯¶â¤À¤±¤Ç½½Ê¬Êë¤é¤»¤Þ¤¹¡Ù¡ÊPHPÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ²®¸¶ Çî»Ò¡Ë