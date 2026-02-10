ÎÞ¤ÎµÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¡¦Â¼À¥¿´³ñ¤ËÀ¤³¦¤¬Àä»¿¤ÎÍò¡ª¡Ö½÷»Ò¤ÇÁ°Îã¤Ê¤¤¡×¡¡3ËÜÌÜ¤Ë¾×·âÂçµ»¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡×
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢21ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£17ºÐ¤ÇÆ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¤¤Æ2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¡£ÆüËÜ½÷»Ò½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¤Ë¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â»¿¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼À¥¤Ï1ËÜÌÜ¤Ë¡¢Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÀ®¸ù¡£89.75ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤È¡¢3ËÜÌÜ¤Ë¤â¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò´°àú¤Ë¥á¡¼¥¯¤·¤Æ89.25ÅÀ¡£¹ç·×179.00ÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¥Õ¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¥³¥³¥â¡¦¥à¥é¥»¤¬¥¢¥ó¥Ê¡¦¥¬¥Ã¥µ¡¼¤òÇË¤ê¡¢À¤Âå¸òÂå¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£2Âç²ñÏ¢Â³¶â¤Î¥¬¥Ã¥µ¡¼¤ÎÇÔÂà¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂå¤ï¤Ã¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¥³¥³¥â¡¦¥à¥é¥»¡£¶õÃæ¤Ç¼´³°²óÅ¾¤ò3²ó¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë4²óÅ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹âÅÙ¤ÊÂçµ»¡¢¡Ø¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¡Ù¤ò¸«»ö¤Ë·è¤á¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¡Ö¥³¥³¥â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·îÍËÆü¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ÏÀä¤¨¤º¾å¾º¤òÂ³¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼«Á³¤ÊÅþÃ£ÅÀ¤À¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö2018Ç¯¡¢13ºÐ¤ÇX¥²¡¼¥à¥º¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇÇ¯¾¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÈà½÷¤Ï½÷»Ò¶¥µ»¤ÇÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤µ»¤Î¿ô¡¹¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥¯1260¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1620¤Ê¤É¤À¡£¥¢¥¹¥Ú¥ó¤Ç¤ÎX¥²¡¼¥à¥º¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1620¤ò·è¤á¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤«¤é¶Ã°Û¤Î96.66ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¡¢µ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë