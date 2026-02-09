タレントのマツコ・デラックスが９日、ＴＯＫＹＯ ＭＸのレギュラー番組「５時に夢中」（月〜金曜・後５時）に電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告した。

進行役を務める垣花正、大島由香里の呼びかけに対し、入院中のマツコは思いの外、明るい口調で応答した。「あなたたち、画面で見てると、番組がしょぼくれている。カッスカスよ」と痛烈なイジり。続けて「すいません。急だったんだけど、脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と明かした。

「急にお休みをいただくことになっちゃって、申し訳ない。今日くらい、おとなしく『ごめんなさい』と言おうと思ったけど、あなたたちが、しょぼくれてるから、愕然としちゃった。カッスカスよ」と再び、ＭＣ陣をイジリ倒した。垣花から復帰時期を尋ねられると「はっきり分からない。まだ手術して３日くらいしかたってないから、術後の経過を見てもらって、決まるから。一応、元気だけど、いたわりなさいよ」と呼びかけた。

代役として、「たぶん芸能界で一番、私とキャラが似ている人。コメントもキレッキレのすごい人をお呼びしている。たぶん名前を言ったらみんな驚く。たぶん、世界的に知られている」と大げさな前振りをして、同じ所属事務所のエイトブリッジ・別府ともひこを紹介。「別府ちゃん、頑張ってよ」とエールを送った。