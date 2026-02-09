µþÅÔ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹Êì¹ñ¤Î¡ÈÊ£»¨¤¹¤®¤ë¡É°§»¢Ê¸²½¡Ö°®¼ê¡¢¥¥¹¡ÄÃÏ°è¤äÀÊÌ¤Ç¥ëー¥ë¤¬°ã¤¦¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖFlorian µþÅÔ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¡×¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬¡È¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¡É10¤ÎÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£µþÅÔ¤ÎÀã·Ê¿§¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö¤â¤¦Êì¹ñ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î1¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î°§»¢¡×¤òµó¤²¤¿¡£ÆüËÜ¤Î°§»¢¤Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Î¡Ö·É°Õ¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¸ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÁê¼ê¤È¤ÎÊªÍýÅª¤ÊÀÜ¿¨¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Êì¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°§»¢¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤äÀÊÌ¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½Ð¿ÈÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°®¼ê¤ä¥¥¹¡Ê¥Ó¥º¡Ë¤Î»ÅÊý¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡ª¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª¼µ·¤äÌ¾»É¸ò´¹¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥ëー¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó»á¤Ï¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤â¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ÆüËÜ¤Î°§»¢Ê¸²½¤Ï¡¢Èà¤¬¡Ö¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Bonjour¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡ª µþÅÔºß½»¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ç¤¹¡ª¿©¤ÙÊª¡¢¿ÍÀ¸¡¢»Å»ö¡¢Îø°¦¤Ê¤É¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤È±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹. 100ËüÅÐÏ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¤ÊÎ¹¹Ô¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡ª¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤À¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¸¡º÷¤¹¤ë¤È¤¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤