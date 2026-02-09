◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日（2026年2月8日 リビーニョ・スノーパークなど）

11日に男女予選が行われるスノーボード・ハーフパイプ（HP）の公式練習が行われ、日本代表は男子の平野歩夢（TOKIOインカラミ）ら全8選手が参加し、3時間にわたってパイプや技の確認を入念に行った。

平野歩は1月17日にスイス・ラークスで行われたW杯第5戦決勝で転倒し、複数箇所の骨折や打撲と診断された。一時は2連覇が懸かる4度目の五輪出場が不安視されたが、驚異的な回復力で早々に練習復帰。数日前にはイタリア入りしたとみられ、前日には世界から5人だけが選ばれたテスト滑走に参加していた。

この日は公式練習初日ということもあり、スピードも高さも6〜7割程度に抑えて滑ったが、体の不調などを感じさせない滑りを披露した。練習を見守った治部忠重ヘッドコーチも「見てもらった通り、本人も言っていたが、あのケガから（ここまで）回復すると思っていなかったようなので。滑れていたので、我々も安心している」と話した。

一緒に練習参加した五輪初代表の山田琉聖（チームJWSC）も、「正直、骨折していたと忘れていて、普通に滑っていて、みんなで終わって話していた時に、骨折していたよね、みたいな会話になって。本当に、忘れるくらいの滑りはしていた。まあバケモノですね」と舌を巻いた。