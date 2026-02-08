この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【dカード徹底比較】dカードプラチナ vs ゴールド vs ゴールドU vs 一般！損しない選び方や注意点を完全ガイド！アップグレードするべきか、ダウングレードするべきかわかります。【PR】」と題した動画を公開した。動画では、dカードの全4種類（一般、ゴールドU、ゴールド、プラチナ）を徹底的に比較し、どのカードを選ぶべきか、またはアップグレードすべきかの判断基準を解説している。



まず、dカード4種の基本的なスペックを比較。一般カードは年会費が永年無料であるのに対し、ゴールドUは3,300円、ゴールドは11,000円、プラチナは29,700円（いずれも税込）となっている。基本的なポイント還元率は全カード共通で1%（100円につき1ポイント）である。



動画の核心となるのが、年会費の元を取るための重要項目の比較だ。特に大きな差が出るのが、対象となるドコモサービスの利用で得られる還元率。スマホ料金プラン「eximo」や「ドコモ光」などの利用において、一般カードの1%に対し、ゴールドUは5%、ゴールドは10%、プラチナは最大20%のポイントが還元される。このため、これらのドコモサービスを複数利用しているユーザーほど、上位カードの恩恵を受けやすい構造になっている。



さらに、ゴールドカードとプラチナカードには、年間の利用額に応じた特典クーポンが付与される。ゴールドでは年間100万円の利用で1万円分のクーポンが、プラチナでは年間利用額100万円ごとに1万円分（最大400万円利用で4万円分）のクーポンが進呈されるため、決済額が多いユーザーにとっては年会費を相殺する大きな要素となる。



これらの比較を踏まえ、動画では各カードをおすすめする人の特徴を具体的に提示。ドコモの関連サービスを多用し、年間利用額も多いユーザーであればゴールド以上のカードが有利であると結論付けている。一方で、格安プランのahamoやirumoの契約者など、還元率アップの対象外のサービスを利用している場合は、年会費無料の一般カードで十分である可能性も指摘した。最終的に、自身のライフスタイルやドコモサービスの契約状況を照らし合わせて、最適な一枚を選ぶことの重要性を強調して締めくくっている。