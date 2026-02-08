『お仕事行ってくるね』と愛犬に伝えると…？出勤前のパパとわんこのあるルーティンがSNSで話題を呼んでいます。思わず笑いが込み上げる投稿は記事執筆時点で10.9万回再生を突破。「早く行けって言ってる(笑)」「オコでも可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『お仕事行ってくるね』と犬に伝えた結果→『寂しがるかな』と思ったら…理想とはかけ離れた『態度』】

「お仕事行ってくるね」そう伝えるとわんこは…？

TikTokアカウント「cuuchan_0615」に投稿されたのは、トイプードルの男の子「くぅちゃん」とパパのとあるルーティン。

家を出る前、『パパお仕事行ってくるからな』とくぅちゃんに声をかけるパパ。しょんぼりした顔や名残惜しそうな視線を向けてくる…そんな姿を想像しがちですが、くぅちゃんはまったく違うのだとか。

パパをジッと見つめたかと思うと、「ヴゥ～！」とまさかのブチギレ…！まるで「え？行くつもり？」「聞いてないんだけど？」と不満を全身でアピールしているよう。見事に予想を裏切る不満タラタラの態度には思わず笑ってしまいます。

理想と真逆の態度に爆笑！

そんな愛犬の姿に『なんで怒るのかー…』とポロリと本音がこぼれるパパ。しかし慣れた様子で話しかけ続けるのは、これが出勤前の恒例ルーティンだからにほかなりませんね。

一見するとただ怒っているだけ…そうも見えますが、ちゃんとくぅちゃんにも理由があるのでしょう。パパが出かけることは分かっていても、いつも受け入れられるわけではない…そんな本音が、くぅちゃんの全力の態度に表れているのかもしれません。

慌ただしい朝に繰り広げられるパパとくぅちゃんの攻防戦。「行ってきます」と「ブチギレ」がセットになったルーティンは、多くの人の笑いを誘ったのでした♡

この投稿には「怒ってもたまらなく可愛い」「めっちゃ笑いました」などのコメントが寄せられています。嫌よ嫌よも好きのうち…ですね！

帰宅には大喜び♡

くぅちゃんの愛を疑ってしまうパパですが、決してそんなことはありません。パパが帰宅すると飛び跳ねるようにやってきてパパのナデナデに嬉しそうなくぅちゃん。出勤前にはあまのじゃくな態度なのに、パパの帰宅は素直に喜ぶなんて愛おしい限り。

『待っててくれてたのかぁ』と上機嫌なパパに、「そうだよ！」と頷くような仕草もお見せしたそう。ツンデレを使い分けるくぅちゃんにご家族もメロメロになってしまいますね。

TikTokアカウント「cuuchan_0615」には、くぅちゃんとパパのドタバタな日々が紹介されていますよ！イベントのライブ配信なども行っていますので、ぜひアカウントをチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「cuuchan_0615」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております