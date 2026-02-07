1月下旬以降、日本海側を中心に大雪となっています。また、2月7日から同月8日にかけ、関東地方の平野部でも雪が降ると予想されており、外出の予定がある人は注意が必要です。ところで、部屋を暖めるためにエアコンを使用している人は多いと思いますが、もしエアコンの使用時に室外機の空気の吸い込み口、吹き出し口が雪によってふさがれてしまった場合、機器にどのような影響を及ぼすのでしょうか。またエアコンの室外機に付いた霜を溶かそうと、水や熱湯をかけた場合、どうなるのでしょうか。必要な対処法について、空調メーカーのダイキン工業（大阪市北区）の広報担当者に聞きました。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが降雪時のエアコン室外機の効果的な“手入れ方法”です！

室外機の周辺は30センチ以上空けること

Q.大雪に備えるためにできる対策について、教えてください。

担当者「エアコンは屋外の空気中の熱を室内に送り込むことで暖房しています。室外機の背面や側面にある吸い込み口から空気を吸い込み、その空気中の熱だけを室内に運び込み、熱が奪われた空気は室外機正面の吹き出し口から吹き出されます。こうした仕組みのエアコンは、室外機周辺の空気の通り道を確保することが大切です。

室外機の吸い込み口や吹き出し口の周辺に障害物があると、室外機が効率的に空気を吸い込めなくなったり、室外機から吹き出された冷たい空気を室外機が再び吸い込んでしまう『ショートサーキット』という現象が起こったりして、電気代の上昇につながるだけでなく、暖房運転が停止してしまうこともあります。室外機の周辺には、ゴミ袋や掃除道具といった障害物だけでなく、雪が積もって障害物になってしまうような物も置かないようにしましょう」

Q.もし雪が降ったときに室外機の周囲に雪が積もって空気の吸い込み口、吹き出し口をふさいでしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

担当者「室外機の周囲に積もった雪が空気の吸い込み口、吹き出し口をふさいでしまったら、空気の通り道を確保するため、エアコン専用ブレーカーをオフにした上で、室外機の周囲に積もった雪を取り除いてください。その際、吹き出し口、吸い込み口の前は、30センチは空けるようにしましょう。前面だけでなく、側面や背面の障害物にも注意しましょう。

室外機の上に積もった雪も、落下して吹き出し口や吸い込み口をふさいでしまう可能性があるため、取り除いてください。雪を取り除いたらブレーカーをオンにし、リモコンで再度運転を開始してください」

Q.もし室外機の空気の吸い込み口、吹き出し口が雪にふさがれた状態でエアコンを使い続けた場合、どのような影響があるのでしょうか。故障につながる可能性はあるのでしょうか。

担当者「先述のように、室外機の吸い込み口や吹き出し口の近くに置かれた障害物で空気の流れが妨げられると、電気代が高くなってしまうだけでなく、暖房運転が停止してしまうこともあります。

また、寒い日には室外機周辺に雪が積もっていなくても、空気中の水分が室外機の吸い込み口にある熱交換器に『霜』として付着し、吸い込み口をふさいでしまうことがあります。室外機で空気中の熱を集めるため、吸い込み口にある熱交換器が周辺の気温よりも冷たくなっているためです。

こうしたことから、一般的なエアコンには熱交換器に付いた霜を溶かす霜取り運転の機能が搭載されています。霜取り運転に入ると『エアコンから暖かい風が出てこない』『室外機から聞き慣れない音がする』『室外機から湯気が出ている』などの状態となりますが、これは故障ではありません」

Q.エアコンの室外機に付いた霜は熱湯や水をかけて溶かしてもよいのでしょうか。

担当者「暖房運転時のエアコンは、室外機の吸い込み口にある熱交換器を周辺の気温よりも冷たくすることで空気中から熱を集めています。そのため、空気中の水蒸気が熱交換器に『霜』として付着します。

この霜を溶かそうとして室外機に熱湯や水を大量にかけると、熱交換器が凍り付いて空気が通らなくなってしまったり、かけた水が室外機の底板にたまって凍り付き、場合によっては室外機の中にあるファンが損傷したりしてしまうこともあります。

最近のエアコンは霜取り運転の機能も向上しているため、熱交換器に付いた霜は『霜取り運転』に任せていただき、熱湯や水は直接かけないようにしてください」

（オトナンサー編集部）