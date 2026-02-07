今日7日から明日8日にかけて、関東の広い範囲で雪が降り、都心など平地でも大雪になる所があるでしょう。雪に慣れていない方が多いため、電車や道路の交通機関の乱れや、雪道での歩行には十分に注意してください。

7日は昼頃から雪が降り始める所も

今日7日は、日本列島は冬型の気圧配置が強まり、平地でも大雪になるような寒気が関東の上空にも流れ込むでしょう。また、局地的な前線が関東付近を通過するため、関東の広い範囲で雪が降る見通しです。





昼頃になると、南部の沿岸から雪や雨が降り出すでしょう。雪や雨の範囲は徐々に南部の平地や内陸、北部へと広がる見込みです。夜には関東の広い範囲で雪となるでしょう。山沿いや内陸を中心に大雪になり、南部の平地でも雪の量が増える所もありそうです。都心などでもうっすら積もる所もありそうです。

明日8日は午前を中心に雪 平地でも大雪の所も

明日8日には関東沖に低気圧が発生するでしょう。引き続き関東の上空には強い寒気が流れ込むため、雪の降る所が多くなりそうです。午前を中心に広く雪が降り、場所によっては長く降り続く可能性もあります。



雪に慣れていない地域での大雪のため、交通機関が大きく乱れる恐れもあります。時間に余裕をもって、予定を変更するのも1つの手です。雪用のタイヤを装備していない車での移動は大変危険です。少しの油断が大きな事故になる恐れもあるため絶対にやめましょう。



また、朝は冷え込みが強まり、降った雪が凍る所が多くなりそうです。積雪や路面凍結によって足元は大変悪くなるでしょう。歩幅を小さくし、万が一にそなえ、荷物など手に持たずにしておくようにしてください。

予想される降雪量

[雪の予想]

8日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で

関東地方北部の山地 10センチ

関東地方北部の平地 10センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 10センチ

関東地方南部の平地 10センチ



その後、9日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で

関東地方北部の山地 40センチ

関東地方北部の平地 7センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 5センチ

関東地方南部の平地 7センチ

伊豆諸島 5センチ

普段は雪の少ない所で「大雪」予想 特に注意すべき場所は?

普段、雪に慣れていない方が、雪道を歩く際、特に注意すべき所は4つあります。



1つめは、歩道橋の上や、橋の上です。地面と接していないので、地面からの熱が伝わりにくく、凍結しやすくなります。

2つめは、バスやタクシーの乗り降り場所です。人の乗り降りや、車のタイヤによって、雪が踏み固められると、滑りやすくなります。

3つめは、横断歩道です。多くの人や車が通ることで、雪が踏み固められやすくなるだけではありません。特に、白線部分は、水が染み込みにくく、薄い氷の膜が出来やすいのです。

4つめは、地下への出入り口や、建物への出入り口です。靴の底に付着していた雪が、出入り口付近に残っていることもあります。地下へ降りる時は、段差があるため、更に危険です。



久しぶりの雪ですが、これらの場所は、特に気を付けて、歩いてください。