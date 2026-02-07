この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥「ヘライザーは日本保守党上げをしている」と断言。高市早苗氏の仮病疑惑には「本人が否定している」とジャーナリストの取材を提示

医師の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「へライザーが高市下げする理由がわかりました！」を公開した。人気YouTuber「ヘライザー総統」が最近、高市早苗氏を批判する動画を投稿している背景について、「日本保守党を支持しているからだ」と分析。その上で、批判の根拠とされた週刊誌報道に対し「記事の内容は嘘かもしれない」と警鐘を鳴らした。



動画内で高須氏は、ヘライザー総統がエンタメ系から政治系へシフトし、特に移民政策を巡って高市氏を批判している現状を解説。高市氏が推進する育成就労制度が事実上の移民政策であるとして、日本保守党や参政党の支持層から反発を受けている構図を「保守界隈の現状」として説明した。



議論の核心は、高市氏がテレビ番組の出演をキャンセルした件についてだ。ヘライザー総統は「文春オンライン」の記事を引用し、高市氏が仮病を使ったかのように批判した。これに対し高須氏は、ジャーナリストの須田慎一郎氏が高市氏本人に直接メールで取材した内容を提示。「右手の関節が2本曲がって痛かった」「誰にも嘘の依頼はしていない」という高市氏本人の返信を紹介し、文春が報じた「官邸関係者の証言」と真っ向から食い違っていると指摘した。



高須氏は、顔も名前も出さない「関係者」の証言を元に記事を書く手法を「オールドメディアの卑怯なやり方」と強く批判。「ヘライザー総統は好きだが、出所不明の記事を元に叩くのは悪意があった」と苦言を呈した。最後は「日本保守党や参政党が自民党を牽制する存在意義は認める」としつつも、情報の真偽を見極める重要性を視聴者に訴え、動画を締めくくった。