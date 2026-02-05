2月1日、二宮和也がXに投稿した内容が賛否になっている。

【写真】子どもの頃からレベチ！ かわいすぎる“ちびにの”

《お昼からさっきまで家に多部未華子がいました》

投稿は4日段階で2020万回表示。いいね数は18万と“万バズ”状態に。

ツアー中に結婚発表するのとやっぱりなにも変わってない

二宮と多部といえば、2007年放送のドラマ『山田太郎ものがたり』（TBS系）で共演。15年ぶりの共演となった2022年放送のドラマ『マイファミリー』（TBS系）では夫婦役を演じ、話題を集めた。

20年来の仲とあり、

《本当に仲良しだね 家族ぐるみ付き合いなんだね》

《マイファミリー2の撮影と推測しました》

と、その関係性に微笑ましく感じるファンや人気ドラマの続編を期待する声が多く上がる一方で、不満を滲ませる人も。

あるThreadsユーザーが、

《家に多部未華子がいたなんて聞きたくないよね。嫁と仲良し、多部未華子のご主人と仲良しって言いたいんだろうけど。ツアー中に結婚発表するのとやっぱりなにも変わってない。がっかり》

と投稿すると、1000を超えるいいねがつく結果に。

「二宮さんも40代になり、結婚して2人のお子さんに恵まれたことを公表しているものの、来月から嵐のラストツアーが始まるなど、多くのファンにとっては現役のアイドル。アイドルである以上、家族の存在を感じさせる投稿や発言はしてほしくないという感じるファンがいても当然でしょう」（アイドル誌編集者）

メンバーの櫻井翔と相葉雅紀も結婚したことを報告しているものの、本人たちから家族について言及することがないのも、二宮の投稿に批判が起きた理由だという。

「昨年活動再開を発表するまで約5年間、グループとしては活動をしていなかったものの、多くのファンは安くはないファンクラブ会員費を払い続けてきました。櫻井さんも相葉さんもそれをわかっているからこそ、家族に関する発言は控えているのでしょう。そういう点では、二宮さんの投稿は配慮に欠けていると言われても仕方ないですよ」（同・アイドル誌編集者）

昨年は主演映画『8番出口』が大ヒットしたほか、7月からは人気ドラマ『VIVANT』（TBS系）の放送が始まるなど、ソロ活動も絶好調の二宮。人気俳優の前に”国民的アイドル“のメンバーであることを忘れず、SNS投稿には気をつけてほしい。