スティーブンソンのWBC世界ライト級王座が剥奪に

ボクシングの世界4階級制覇王者シャクール・スティーブンソン（米国）が、WBC世界ライト級王座を剥奪された。WBCが4日（日本時間5日）にウェブサイトやSNSを通じて発表したもの。スティーブンソンは1月31日（同2月1日）、米ニューヨークでテオフィモ・ロペス（米国）を判定で下し、WBO世界スーパーライト級王座を獲得。4階級制覇を成し遂げたばかりだった。

世界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」は「シャクール・スティーブンソンがWBC世界ライト級王座を剥奪される」との見出しで記事を掲載。剥奪の理由として、WBCは「王者がWBCのベルトを保持する階級とは別の階級で、他団体の世界タイトルを同時に保持することを禁じる」という規定を挙げている。しかし、スティーブンソンは自身のXで、ロペス戦に関連した10万ドル（約1570万円）の試合料の支払いを拒否したことが剥奪の原因であると示唆した。

ロペス戦ではWBCのベルトは懸けられておらず、スティーブンソンは多額の支払いに納得がいかない様子だ。自身のXに「値しない泥棒どもに10万ドル？ いや、それなら（娘の）レイラニにやるよ。WBCはこの試合に全く関係なかった。ベルトを持って行けよ」などと怒りをぶちまけた。

昨年12月には、史上初の3階級4団体統一王者テレンス・クロフォード氏（米国）も試合料の未払いが原因でWBC世界スーパーミドル級王座が剥奪された。クロフォードと親交のあるスティーブンソンは「バド（クロフォードの愛称）との確執があるから俺を狙っているのか」と不満を爆発させている。

スティーブンソンはリオ五輪バンタム級銀メダリスト。ロペス戦で戦績を25勝（11KO）負けなしに伸ばした。



