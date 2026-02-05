モード切替時も「ヨシ！」を忘れずに！

四国南東部で、線路も道路も走れる「DMV」（デュアル・モード・ビークル）を運行している阿佐海岸鉄道が、2026年2月6日（金）より人気キャラクター「仕事猫」とのコラボイベントを開催します。

【バスなの？ 鉄道なの？】これが仕事猫とコラボする「異形の車両」です（写真で見る）

DMVは、格納式の鉄道用車輪を備えた道路・線路兼用型の車両で、走行モードの切り替えによって、鉄道としてもバスとしても走れます。ベース車両はマイクロバスのトヨタ「コースター」で、定員は座席・立席と運転士を合わせて23名、最高速度は70km/hです。

阿佐海岸鉄道は、2021年12月に世界で初めてDMVの営業運行を始めた事業者で、今回のイベントは運行から4周年を記念して行われるものです。DMVの運行開始以降、同社はそれまでの鉄道車両を全てDMVに切り替えています。

今回DMVとコラボレーションするのは、イラストレーター「くまみね」氏原作の猫のキャラクターである仕事猫です。仕事猫は、さまざまな仕事の現場で指差し確認をする「ヨシ！」のポーズがインターネット上で話題となり、働く現役世代を中心に人気を集めています。

本イベントの開催に当たり、阿佐海岸鉄道はDMVの運転士のコスチュームをまとった仕事猫の立像を製作。この立像は、イベント初日の2026年2月6日13時に道の駅・宍喰温泉（徳島県海陽町）で除幕される予定で、その後はDMV沿線の各スポットで展示キャラバンを行います。

なお、イベント期間中は仕事猫の限定コラボグッズも配布される予定で、グッズはSNS投稿やDMVの予約乗車によって入手することができます。SNSへの投稿でグッズが当たるキャンペーンなども同時開催されます。

このグッズには、DMVと仕事猫のイラストが描かれた品物のほか、シークレット絵柄の特別ポストカードなどが用意される予定です。阿佐海岸鉄道は「是非この機会にDMVと仕事猫に会いに来てください！」と発表しています。