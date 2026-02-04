有吉弘行、4000万円が入ったカバンを酔って置き忘れる「昔は現金で給料もらってたから…」

2月1日（日）の『有吉クイズ』では、トーク中にエピソードに出てきた金額を加算して合計で10億円を目指す企画「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」の後編が放送された。

有吉弘行が明かした血の気が引くような逸話に、出演者一同から悲鳴が…。

【映像】「邦子さんなんて7000万持って…」有吉の話に霜降りせいや「すごい時代」

高額のお金にまつわるエピソードが必要な同企画で、有吉は自身の給料に関するハプニングを振り返った。

有吉が所属する太田プロダクションは、かつて給料は現金手渡しだったそう。給料を受け取ったらすぐに銀行口座に入れるが、営業時間外では預けることができない。

そんな時代の話として、有吉は「印税とかいろんな入金が重なって、4000万円持って普通にみんなで飲みに行った」と豪快な事実を明かした。

さらに有吉は「給料日だからじゃんじゃん飲んで」と続けると、「新宿のアルタ前にカバン忘れちゃって」と驚きの告白。

スタジオに悲鳴が上がるが、「タクシーの中で気づいて、途中で大慌てで帰ったらカバンはしっかりあった」という。

有吉は「日本で良かった」と笑うと、続けて「奇跡ですね」と述懐していた。